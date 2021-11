Bologna, 6 novembre 2021 - Cielo grigio, giornate corte e vento tagliente: novembre fa passare la voglia di uscire. Eppure la città non si spegne, l'autunno bolognese ha ancora molto da offrire: musica, mostre, spettacoli e mercatini. Ecco una rassegna di eventi, adatti a tutte le età, per chi ancora non si è arreso al tepore del focolaio domestico.

Sabato 6 novembre

Festival della Scienza Medica. Apre le danze del fine settimana la settima edizione del Festival della Scienza Medica. Un incontro in streaming che ha come obiettivo quello di promuovere una riflessione sull'eredità della pandemia e che vedrà in cattedra importanti luminari. Trasmesso in diretta da Palazzo Pepoli, per partecipare basterà collegarsi al sito eventi.festivalscienzamedica.it . Tutti gli ospiti e la descrizione dell'evento nel nostro articolo.

Mostre

Per i romantici, per gli amanti del bianco e nero, ma soprattutto per chi ama la fotografia, consigliamo "Bologna fotografata", mostra curata dalla Cineteca di Bologna sulla memoria della città. La selezione di fotografie ritrae in particolare i portici, oggi Patrimonio Unesco. Si tratta di uno spazio allestito all'interno della Biblioteca Salaborsa (piazza del Nettuno), a cui è possibile accedere gratuitamente (necessario il green pass). Il sabato, l'esposizone resta aperta dalle 10 alle 19, ma è possibile visitarla anche durante la settimana (il lunedì dalle 14.30 alle 20 e dal martedì al venerdì dalle 10 alle 20).

Sempre rivolta a chi ama i segreti di Bologna assieme alla fotografia è la mostra "Canali nascosti a Bologna nel Novecento", all'Opificio delle Acque (via Monaldo Calari 15). Un'esposizione curata da Maria Cecilia Ugolini e Stefano Pezzoli, dedicata alle trasformazioni dell’area nord-occidentale della città, per secoli caratterizzata dai canali scoperti e dagli opifici che utilizzavano l’acqua per varie attività produttive. Per visitarla è necessario prenotarsi chiamando il numero 051 6493527, il costo del biglietto è di 4 euro (prezzo intero).

Di tutt'altro tipo ma di uguale spessore, al Mast (via delle Donzelle 2) all'interno della Biennale della fotografia dell'Industria e del Lavoro, segnaliamo la mostra fotografica Food, è un lavoro che è stato commissionato al fotografo Henk Wildschut dal Rijksmuseum di Amsterdam e frutto di una ricerca sul tema dell'industria alimentare. Un viaggio attraverso ciò che mangiamo. Si può accedere gratuitamente, tutti i giorni, dalle 10 alle 19.

Imperdibile poi la mostra dedicata Frida Kahlo a Palazzo Belloni (ingressi ogni ora, dalle 10 alle 17 ad un costo di 15,50 euro). Qui il link per i biglietti. Altrimenti è possibile immergersi nella Belle Epoque grazie alle opere di Boldini, ora esposte a Palazzo Albergati (Via Saragozza 28). La mostra resta aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, ad un costo di 16 euro a prezzo pieno.

​Musica

Jazz. Per gli amanti del jazz non ci sono scuse: il sabato sera è Jazz Insight, in Strada Maggiore 34, alle 17.30. Un evento dedicato a Charlie Parker. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto a 5 euro per bambini e studenti).

Funk. Si torna a ballare anche al Mercato Sonato ( via Tartini 2), in una serata all'insegna del funk più colorato di Dj Rou e Nicolò Matteucci. Non mancheranno dischi e birre artigianali. L'evento inizia alle 21, ingresso a pagamento (5 euro, più il costo della tessera Arci).

Pianoforte. Il Sabato all'Accademia è sulle note di Schumann e Chopin, interpretate da Massimiliano Damerini. Lo spettacolo inizia alle 17.30 e ha un costo di 30 euro (8 euro per gli under 35). Clicca qui per informazione e biglietti.

Classico. Al Teatro Duse ( via Cartoleria, 42), l'Orchestra Senzaspine suona il Don Giovanni di Mozart. Il costo del biglietto varia a seconda del posto, qui il link per acquistare i biglietti. Orario di inizio 20,30.

Bambini

Jurassic Experience. Negli spazi del DumBo è possibile vivere una Jurassic Experience, un percorso interattivo alla scoperta dei dinosauri, adatto a grandi e piccini. Sabato, domenica e festivi l'orario di apertura è dalle 10.00 alle 19.00.

Riciclattolo, mercatino dei bambini. Il sabato mattina, il Salus Space di via Malvezza 2 dedica i suoi spazi al mercatino dei bambini. I bimbi saranno accolti dalle 9 alle 10 per allestire gli spazi, che verranno lasciati a loro disposizione fino alle 12,30, dove potrenno scambiare i propri giocattoli.

Teatro

Seguendo Euridice. Il Museo Civico Archeologico, sotto il portico del Pavaglione, è il luogo perfetto per ospitare le letture di un grande classico come le Metamorfosi di Ovidio (libro X) e di Calvino. A cura di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, lo spettacolo è aperto dalle voci del Coro Athena. L'ingresso ha un costo di 6 euro, mentre sarà possibile accedere gratuitamente alla visita guidata che precede lo spettacolo: ‘…che mi fa sovvenir del mondo antico’, a cura degli archeologi di Aster. La performance inizia alle 19, mentre la visita è alle 18.

Mi chiamo Andrea, faccio fumetti. Il Teatro Dehon sarà ospite dello spettacolo irriverente di Andrea Santonastaso. L'attore condirà il suo monologo disegnando in scena. Un omaggio a “il più grande disegnatore vivente”: Viva Paz. Lo spettacolo inizia alle 21, qui i biglietti.

Domenica 7 novembre

Mostre

Real Bodies Experience è una mostra unica nel suo genere. I corpi esposti sono veri corpi umani donati alla scienza, che grazie alla tecnica della plastinazione possono essere conservati ed esposti al pubblico. Anatomia, tecnologia e realtà virtuali si mescolano tra di loro, regalando al visitatore un'esperienza mozzafiato. La mostra resta aperta anche di domenica, dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 19).Il biglietto ha un costo di 20,50 ed è possibile acquistarlo cliccando qui.

Re-Collecting. Morandi racconta. Il segno inciso: tratteggi e chiaroscuri. Un'esposizione curata da Lorenza Selleri dedicata a Giorgio Morandi. Fa da protagonista la tecnica dell'acquaforte, di cui Morandi fu maestro. Sette delle quattordici acqueforti furono donate dall'artista al Comune di Bologna nel 1961, conservando l'anonimato. Ora sono esposte al Museo Morandi in via Don Minzoni 14. Nel weekend e nei festivi, l'esposizione resta aperta dalle 10 alle 19, il costo del biglietto a prezzo intero è di 6 euro.

Maurizio Donzelli. In Nuce. In questa mostra,gli ambieni del Museo Medievale di Bologna (via Manzoni 4) entrano in dialogo con le opere di Maurizio Donzelli. Un racconto visuale e iconico. In Nuce resta aperta di domenica dalle 10 alle 19, ad un costo di 6 euro.

Musica

Elettronica. Emma Nolde & Generic Animal saranno live al Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 25). Due promesse dell'elettronica, con influenze pop, indie folk e nuovo cantautorato. Apertura porte alle 20.30, ad un costo di 10 euro (riservato ai possessori di tessera AICS). Qui il link per acquistare il biglietto.

AperiTango al Mercato. Un pomeriggio per ritrovarsi e ballare. Ad accompagnare, le selezioni musicale dei dj La Hermanita e Marco Montanari. Dalle 17 alle 18 sarà possibile partecipare alla lezione, per poi far pratica pratica dalle 18.30 alle 23. Il tutto accompagnato da un aperitivo. Per ora è possibile fare una pre-prenotazione inviando una mail a info@sguardioltreiltango.it . Obbligatoria la tessera Arci.

Bambini

Robin Hood. Il Teatro Dehon (via Libia 59) ospita la rassegna dedicata alla celebre storia inglese. Il primo spettacolo è alle 16, con replica alle 17.30. Il biglietto ha un costo di circa 10 euro a prezzo intero, biglietti disponibili cliccando qui.

Baby Bofé. Pierino e il lupo. La celebre fiaba musicale di Prokof’ev accompagnata da illustrazioni animate e interpretata dall'orchestra "Nuova Musica". Un modo divertente per introdurre i bimbi al mondo della musica. Lo spettacolo inizia alle 16 ed ha un costo di circa 13 euro. Qui i biglietti.

Raggi di luce. "Tre personaggi su due ruote intraprendono un viaggio surreale per illuminare il mondo in modo diverso: mettersi in sella e pedalare per accendere un’abat-jour, una strada, una stazione da cui parte un treno". Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. La rassegna inizia alle 16.30, per prenotare è necessario chiamare il numero +39 051 4153718.

Teatro

Le Notti di Emilia. Uno spettacolo che racconta la prostituzione lungo la via Emilia, messo in scena dal collettivo Le Notti. Le Notti di Emilia andrà in scena nel Teatro Arena del Sole (via Indipendenza 44) alle 16.30. Il costo del biglietto parte dagli 8,50 euro ed è possibile acquistarlo qui.

Misericordia è la rappresentazione teatrale della provincia, povera, analfabeta e degradata. È il racconto di tre prostitute e un ragazzo menomato che vivono in un tugurio. Va in scena all'Arena del Sole alle 16. Qui il link per i biglietti.