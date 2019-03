Bologna, 22 marzo 2019 – Sarà un weekend per intenditori e sperimentatori quello dietro l'angolo, con la primavera pronta a portare con sé nuove escursioni, passeggiate e attività all'aperto e con una pioggia di artisti di nicchia, interessanti e tutti da scoprire. A pezzi grossi dei rispettivi generi come l'emergente Anastasio e i Tre Allegri Ragazzi Morti e a una teen star come Shawn Mendes, infatti, si affiancherà una miriade di artisti magari meno noti, ma di sicuro interesse, divisi fra i concerti serali e le rassegne fotografiche e pittoriche sparse per la città. Altri spunti, poi, li fornirà il teatro, con il gusto della rivisitazione dei classici, da Cappuccetto Rosso a Ragazzi di vita, e con le proposte per l'infanzia. Il tutto condito dalle scorpacciate del “Cibò”, dal festival della cultura del lavoro e dagli eventi legati alla Giornata Mondiale dell'Acqua.



Venerdì 22 marzo



Eventi e festival

- In occasione della 'Giornata mondiale dell'Acqua', le guide dell'associazione Vitruvio cureranno il percorso “Acque di casa mia!”, primo passo di una tre giorni dedicata al torrente Navile.

- Stesso argomento, sviluppato attraverso fotografia, arti visive, conferenze e performance teatrali, per i festival “Fuori dai bordi” e “Navile in un villaggio”, con base a Corticella.

- All'Opificio Golinelli torna il festival “Nobilita”, dedicato ai temi del lavoro e animato, tra gli altri, da Marco Bentivogli, Aldo Bonomi, Jean Pierre Sagnet, Cristina Bowerman e Chiara Montanari.



Mostre

- Lo Spazio Damiani si prepara per l'inaugurazione di “Seduction”, la personale del fotografo giapponese Kenro Izu che raccoglie gli scatti migliori della trentennale serie “Still Life”.

- A Palazzo Belloni prosegue, grazie alla mostra ”The Kennedy Years”, il viaggio fra le curiosità di una famiglia potente e disgraziata, provata da lutti e tragedie ma passata di diritto alla storia.

- “Orlan. Etude documentaire: La Drapè – La Baroque”. Questo il titolo dell'installazione fotografica di Sainte Orlan custodita nella cappella di Santa Maria dei Carcerati, a Palazzo Re Enzo.



Spettacoli

- Si chiama “Pro e Contra” lo spettacolo di ArchivioZeta che, grazie al lavoro di Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, rifletterà sul bene e sul bene al Teatro delle Moline

- Sarà il riadattamento dei “Dialoghi degli dei” dell'antico scrittore greco Luciano di Samosata, curato da Massimiliano Civica e da I Sacchi di Sabbia, a riempire il 'Laura Betti' di Casalecchio.

- All'Arena del Sole, Massimo Popolizio dirigerà un cast capitanato da Lino Guanciale nella versione teatrale che Emmanuele Trevi ha tratto dal “Ragazzi di vita” di Pierpaolo Pasolini.



Concerti

- Direttamente da Los Angeles, il cavallo su cui punterà forte il Covo Club è la band Xiu Xiu, guidata dal polistrumentista Jamie Stewart e forte del nuovo album, “Girl with basket of fruit”.

- James Holden & The Animal Spirits, il nuovo progetto musicale del fondatore di Border Community farà tappa al Locomotiv Club, tra musica e impegno sociale.

- E' un atteso ritorno, al Mercato Sonato, quello di “Balkanimals”, con i Fanfara Station pronti a prendersi il palco e a inondare la platea con i suoni e i canti del Maghreb.



Disco e dintorni

- All'ex Kasamatta, ora Qubò, sbarcherà il party “Link back in town #8”, con l'elettronica partecipazione di grandi nomi del genere come Soul Boy, Max Miranda e Roger b2b GAS.

- Negli spazi di Atelier Sì, a partire dal dopo cena, largo all'ultimo degli appuntamenti del ciclo “Do.Ma.Ni.: Carousel”, dove i suoni e le immagini del vivere quotidiano diventano arte.

- La peculiare visione della musica elettronica che caratterizza il percorso artistico di Irene Cassarini si tradurrà, al Gallery 16, in un live set da non perdere.



Sabato 23 marzo



Eventi e festival

- La passeggiata di giornata promossa dall'associazione Trekking col treno sarà la nuova “Cedri, gessi e torri”, con 17 km di escursione mozzafiato sui colli a sud-est della città.

- Da venerdì a domenica, a Palazzo Re Enzo, riaprirà i battenti “Cibò So Good”, la kermesse enogastronomica curata da Confcommercio Ascom in bilico tra degustazioni e corsi di cucina.

- Sarà presentato alla libreria Ubik di via Irnerio, in un dialogo con l'autore Ferdinando Molteni, il libro “Banana Republic 1979”, incentrato sull'indimenticabile tour tragato Dalla-De Gregori.



Mostre

- Si intitola “Rest” ed è composta dalle particolari opere stratificate del poliedrico creatore svedese Mats Bergquist la rassegna proposta dalla Raccolta Lercaro, in cartello fino al 7 di aprile.

- E' sulla “Materia in metamorfosi” del duo artistico composto da Antoni Tàpies e Gianriccardo che si sposterà, fino alla fine del mese, l'attenzione dei curatori della Galleria Stefano Forni.

- Sono la scienza e la tecnologia, dopo la storica passione per i ritratti, il fulcro espressivo della personale “Nature & Politics” di Thomas Struth, al Mast fino al prossimo 22 aprile.



Spettacoli

- Al Teatro delle Celebrazioni sarà nuovamente protagonista l'istrionico Angelo Pintus, in arrivo assieme al suo graffiante nuovo lavoro, intitolato “Destinati all'estinzione”.

- Al Teatro Duse, in sostituzione della commedia “Voci nel buio” appena annullata, il sipario si aprirà su “La cena delle belve” di Vincenzo Cerami, ispirato al francese “Le repas des fauves”.

- All'Itc Teatro la ribalta se la prenderà la versione africana di un grande classico di Charles Perrault, grazie a quel “Thioro, un cappuccetto rosso senegalese” che saprà stupire grandi e piccini.



Concerti

- Il titolo del nuovo album è “Sindacato dei sogni” e sarà per godersi i nuovi pezzi della band indie di Pordenone che i fan assalteranno l'Estragon, nel nome dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

- All'Unipol Arena, casa bolognese per eccellenza delle star internazionali, farà tappa il teen idol canadese Shawn Mendes, pronto a scaldare i cuori delle più giovani.

- La rappresentante di Lista, formazione di nicchia che spazia tra il rock e le tematiche gender, porterà la sua ultima fatica, “Go go diva”, dallo studio al palco del Locomotiv Club.



Disco e dintorni

- Se si parla di party notturni, in prima fila non può che esserci il Cassero, che gioca la carta del suo “Blow - Human Pop”, tra scenografie impressionanti e tanta musica da ballare.

- Al Granata piomberà la festa di origine meneghina “Pump The Beat - Vogue the House Down”, con una consolle tutta in mano a Dj Ricky e tanta voglia di disco e voguebeat.

- Allo Ikigai Room di via Nosadella, il giovane torinese Loris Cericola darà a tutti un saggio del suo approccio alla drone music, veicolo perfetto per sperimentare al di là di ogni schema prefissato.



Domenica 24 marzo



Eventi e festival

- Altra perla targata Trekking col treno sarà la gita “Una torre contesa tra Sambro e Setta”, che ci porterà a spasso per le valli scavate dai due fiumi nei dintorni del castello di Montorio, a Monzuno.

- A grande richiesta, con la primavera appena arrivata, il Wwf di Bologna riaprirà al pubblico lo stagno didattico dei Giardini Margherita, un'oasi urbana ricca di flora e fauna tutta da scoprire.

- E' frutto del lavoro della Fondazione Villa Ghigii, invece, il ciclo di incontri e passeggiate “La via della seta passava per Bologna”, che farà luce sulla Bologna d'acque fra il XV e il XVIII secolo.



Mostre

- Il Museo del Patrimonio Industriale approfondisce la storia delle nostre donne, grazie alla rassegna fotografica “Formazione professionale, lavoro femminile e industria a Bologna: '46-'70”.

- Dovremo spostarci a Zola Predosa, ma ne varrà la pena, per ammirare, a Ca' la Ghironda, una trentina di incisioni firmate da Edouard Manet, provenienti dalla Collezione Ceribelli di Bergamo.

- Si chiama “Surrealist Lee Miller”, con un titolo che dice quasi tutto, l'attesa mostra dedicata da Palazzo Pallavicini a una delle più note, discusse e rilevanti fotografe del Novecento.



Spettacoli

- Si chiama “La bicicletta rossa” la pièce per bambini fra i 7 e i 10 anni messa in scena al Teatro Testoni Ragazzi, con al centro una famiglia che, unita dall'amore, reagisce alla crisi con dignità.

- “C Factor”, in programma al Teatro Dehon, rappresenta il 13esimo varietà della lunga carriera di Antonello Costa, con il linguaggio di oggi a rinverdire la grande tradizione burlesca italiana.

- Il Teatro Comunale, come da consuetudine, pone grande attenzione ai classici e si dedica, questa volta, a una pietra miliare del dramma comico come “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.



Concerti

- Il concerto serale del Gallery 16 vedrà esibirsi i Lydia is..., la band nostrana composta dalla cantante Lidia Centineo, dal bassista Fabio Ruggieri e da Michele Lenzi, alla chitarra e al bouzouki.

- E' il rap del campano Anastasio, trionfatore all'ultima edizione di X Factor, la scintilla che farà esplodere l'Estragon. La data è già sold-out ma in nostro soccorso arriverà la replica di lunedì 25.

- Procedono anche questa settimana, con le note dei raffinati Quartetti per pianoforte, le domeniche mattina in musica di casa nel Foyer Respighi del Teatro Comunale.

