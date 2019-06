Bologna, 21 giugno 2019 - Un'onda colorata arriva questo weekend a Bologna con il Gay Pride, l'annuale appuntamento con la marcia per i diritti della comunità LGBTQI. Insieme al corteo che parte dai Giardini, tante sono le iniziative che danno inizio a questa calda estate bolognese. Primo weekend in piazza con il Cinema Sotto le stelle e tanti altri appuntamenti sono previsti in luoghi simbolo della città di Bologna: come San Luca, il Ponte della Bionda e la Salaborsa. Tuttavia, se il caldo previsto per questi giorni spaventa alcune persone, non mancano le gite fuori porti e i percorsi zaino in spalla nei dintorni di Bologna e verso l'Appennino.

Eventi a Bologna venerdì 21 giugno 2019

Mostre

- Rombo di motori al museo Ducati per la mostra sulla aerodinamica. Anatomia della velocità è un percorso che permette al visitatore di conoscere gli studi sul tema svolti negli anni da Ducati Corse in Moto Gp;

- TAKE CARE. Arte moderna e contemporanea dal Patrimonio del Gruppo Unipol porterà nello spazio Arte Cubo alcune delle opere più famose del patrimonio artistico del gruppo. Il progetto espositivo di quest'anno parte dal concetto di "CARE" ovvero "cura" e riflette sulla valenza sociale e culturale della parola stessa;

- Non solo in Piazza Maggiore, ma anche in Salaborsa si rende omaggio al cinema con la mostra di Silvano 'Nano' Campeggi che è considerato tra i più importanti artisti grafici nella storia del cinema.

Eventi

- Prima della biblioteca. In Salaborsa si terranno incontri gratuiti dalle 17:15 alla scoperta della storia del luogo da orto botanico, a palestra, sino all'utilizzo odierno;

- Gli appassionati potranno andare alla scoperta del pianeta Giove all'Osservatorio Astronomico Felsina di Montepastore. L'appuntamento è previsto per le 21.30;

- Da non perdere il primo Drive-in di Bologna. A Fico, dalle 20, si potrà raggiungere l'area designata del parcheggio P1 di FICO, registrarsi ritirando il voucher da 15€ che comprende il biglietto del cinema e il menu, e raggiungere la postazione assegnata. A inaugurare la rassegna sarà il cult del 1986 "FOOTLOSE"

Spettacoli

- In occasione del Cinema Sotto le Stelle Nicolas Wind Refn sarà sul palco di piazza Maggiore per presentare il suo film Drive;

- Al teatro Comunale, alle 20, andrà in scena 'Il bacio della donna ragno'. Un musical ispirato all'omonimo romanzo di Manuel Puig del 1976;

- 'Odisseo. Viaggio nel teatro' è il nome dello spettacolo che andrà in scena in via Emilia Ponente 485, ai Teatri di Vita.

Concerti

- Al CostArena Musicale in via Azzo Gardino 48, andrà in scena alle 18.30 The Lady Quintet: il quintetto di Cecilia Gaetani, giornalista de Il Resto del Carlino, la quale fa parte anche dei Rocki'n 1000;

- La Van Guardia, New generation. Musica d'autore si fa spazio in Piazza Verdi alle 19.30 in occasione dell'inizio del Guasto Village 2019. A cura di Fonoprint, La band propone un mix di cantautorato italiano, etno-swing e balkan strumentale;

- Al Parco del Cavaticcio, Dimartino andrà in scena portando la sua esperienza musicale lavorativa a fianco di volti noti del mondo musicale italiano, nonché la forza della sua musica.

Discoteche

- Habitat: Joey Anderson / Josey Rebelle sarà al Parco Pasolini in una serata fatta di Dj set, danza e musica;

- Al Kinotto Bar, in via Sebastiano Serlio la festa di inaugurazione di Neu Radio, una nuova radio che andrà in diretta streaming.

Eventi a Bologna sabato 22 giugno 2019

Mostre

- Inaugura la mostra di Jonathan Canady, 'My Dark Hunger: un'esplorazione delle ossessioni e delle pulsioni più oscure dell'animo umano'. Allestita a Ikigai Room in via Nosadella prende spunto dalle opere di Pasolini;

- Al Mast, l'appuntamento è con Anthropocene una mostra multimediale che pone davanti allo sguardo del visitatore il vero impatto dell'operato dell'uomo sulla Terra e lo fa con video, immagini e istallazioni in realtà aumentata;

- Dall'arte, all'ambiente sino ad arrivare alla musica. A palazzo Fava, infatti, è possibile visitare Vivaldi. La mia vita, la mia musica. Una mostra show che avvolge il visitatore e lo trasporta nella vita del compositore de "Le quattro stagioni".

Eventi

- Ai Giardini Margherita per l'annuale appuntamento con il Gay Pride. Con il ritrovo organizzato già dalle 14.30, il corteo partirà alle 16 per poi tornare ai Giardini con musica e interventi sul palco;

- Arriva la sesta edizione della "Notte Viola", la festa di strada lungo la via Emilia. Spettacoli in strada, stand gastronomici e giochi attività per i più piccoli.

Spettacoli

- Tutti i grandi nomi della cultura dialettale bolognese animeranno la serata di apertura del Ponte della Bionda. Fausto Carpani, Sisén, Gigén Lîvra, Roberto Serra e due ospiti come Riccardo Pazzaglia, maestro di burattini e Alighiera Peretti Poggi, figlia di Wolfango;

- La figlia di Vittorio De Sica, Emi, presenterà Miracolo a Milano il film del padre in occasione del festival del Cinema Ritrovato in piazza Maggiore;

- Una location d'eccezione quella scelta per lo spettacolo Metamorfosi_elegia per donne randagie. Alle 20.15, infatti, l'appuntamento è ai 300 scalini con una rappresentazione che metter in scena episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio utilizzando una riscrittura contemporanea.

Dopo il maltempo: stasera la Montagnola è aperta, chiuso il BOtanique e annullato il concerto in PiazzaVerdi.

Concerti

- Concerto dei musicisti dell'Orchestra Senza Spine con musiche di Mozart, Bizet, Rota, Piovani e Shostakovich a San Luca per il cartello di eventi ideato dall'associazione 'Succede solo a Bologna';

- Per la seconda volta nell'edizione di Jazz&Wine 2019, la musica si ascolta in vigna e questa volta è il turno di Nico Gori Trio che alle 19 si esibirà enlla azienda Vitivinicola Maria Bortolotti;

- Ai giardini di via Filippo Re, invece, arriva il Duo Bucolico con i loro testi sopra le righe in quello che viene definito il 'cantautorato illogico d'avanguardia'.

Discoteche

-In occasione del gay pride di Bologna, il Red ospita il party ufficiale dell'evento dalle 22,30 in via del Tipografo 2, zona le Roveri;

Eventi a Bologna domenica 23 giugno 2019

Mostre

- Un tuffo nell'arte pop americana. Warhol & Friendes è la mostra a Palazzo Albergati che racconta dell'arte a New York negli anni '80;

- Ultimo giorno per vedere A fior di pelle. Legature bolognesi in Archiginnasio. La mostra, a cura di Federico Macchi, espone legature di produzione bolognese dal XV al XX secolo di particolare pregio e interesse;

- Planet or Plastic? Nel complesso di Santa Maria della Vita, la mostra di National Geographic mostra l'impatto della plastica sul pianeta Terra.

Eventi

- Partenza della tappa da Bologna verso il Lago Scaffaiolo nell'appennino modenese dove il Cai toscana cederà il testimone al Cai Emilia Romagna per la prosecuzione del cammino Sentiero Italia Cai che percorre tutto lo stivale;

- Al Museo della civiltà contadina di Bentivoglio, viene organizzata una grande festa per rievocare la trebbiatura del grano con la macchina a vapore. L'appuntamento è alle 10;

- Per ricaricarsi prima di un settimana di lavoro, BolognadaSballo propone una passeggiata per la città ascoltando la guida direttamente nel walkman.

Spettacoli e Concerti

- Una conferenza spettacolo, un momento di riflessione poetica e teorica intorno all'arte e alla scrittura drammatica. A fare da sfondo a questo momento di raccoglimento i 300 scalini alle ore 19;

- In occasione del Festival Zighinì con musica, storie e ricette tra Etiopia e Bologna, alle 19.30 si terrà l'aperitivo etiope a cura del ristorante Senafe, mentre alle 20.30 ci sarà la Performance della scrittrice e musicista italo-etiope reading musicato di Gabriella Ghermandi;

- La COMPAGNIA AL NÓSTAR DIALÀTT in "La fnèstra" di Marcello Gamberini, tre atti divertentissimi in dialetto bolognese. Cosa succede se una camera ammobiliata viene affittata a due persone diverse e sconosciute tra loro? Questo il programma per domenica alle 20.15 al Ponte della Bionda.

- Al Parco della montagnola, alle 21.30 andranno in scena i Pé No Châo portando in Italia i ritmi della cultura Brasiliana.