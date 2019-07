Bologna, 26 luglio 2019 - Bologna, 26 luglio 2019 – Tra sfide per cucinare la pizza più lunga da Record, viaggi nella Cina con il Festival delle Lanterne luminose e serate di osservazioni telescopiche, il weekend bolognese si presenta ricco di eventi e attività a cui partecipare. Per chi, invece, fosse spaventato dalle alte temperature, un rifugio sicuro si può trovare nei musei cittadini che offrono numerose mostre interessante da poter visitare al fresco dell’aria condizionata.

Venerdì 25 luglio

Eventi

-Inizia il weekend della Fiera di San Lazzaro in cui Piazza Bracci si anima di stand gastronomici e al programma artistico e palchi disseminati;

-Il Parco delle Stelle. Alle 21.15, Serata di osservazione allo storico telescopio Zeiss della Stazione Astronomica di Loiano, espressamente dedicata ai più piccoli. Una breve attività laboratoriale aiuterà a capire il funzionamento dell’occhio umano e del telescopio per i bambini dai 6 ai 10 anni;



Mostre

-Un tuffo nel mondo del compositore de Le 4 stagioni. Vivaldi. La mia vita, la mia musica è la mostra-show allestita a Palazzo Fava prodotta da Emotional Experience Srl;

- 70 anni di storie, 70 anni dal primo coloratissimo fumetto di Topolino. A Fico, dal 10 maggio sino al 20 ottobre, sarà possibile assistere alla mostra di uno dei personaggi più famosi della Panini Comics.

- Planet or Plastic?, a Santa Maria della Vita, National Geographic ha organizzato un percorso espositivo che cerca di sensibilizzare le persone sull’uso smodato della plastica. La quale, in particelle sempre più piccole, sta portando la Terra e il suo ecosistema a soccombere a questa;



Concerti

-Franz Campi si esibirà alla Fiera di San Lazzaro nella corte del Palazzo Comunale, mentre nel post aperitivo in piazza Bracci, protagonista sarà lo swing con la musica dei The Monkey Swingers e la scuola di ballo Swing for Fun;

-Omaggio a Lucio e Rino. Al Sostegno del Battiferro, alle 21, una serata dedicata a Lucio Battisti e Rino Gaetano;

-Barend Middelhoff Quartet andrà in scena al Cortile di Palazzo Re Enzo dalle 19 per il Round Midnight Jazz Club alle 19;



Spettacoli

-Film a sorpresa in piazza Maggiore. Per chi venerdì vorrà sedersi davanti allo schermo più grande d’Europa, questa sera il film che sarà proiettato per la rassegna Sotto le Stelle del Cinema è un’incognita

-Il grande salto di Giorgio Tirabassi è il film scelto dall’ Arena Puccini che racconta la storia di due rapinatori che dopo 4 anni di carcere, sono di nuovo pronti a mettere a segno un colpo grosso

- Il comico Giorgio Comaschi porterà sul palco del parco 2 Agosto “Adesso faccio l’influenzer”, un esilarante spettacolo sulle nuove mode ad alto tasso di bolognesità

Discoteche

-La rassegna dedicata all’improvvisazione per scoprire la vera musica, tra session live irripetibili e contaminazioni artistiche. Alle Serre dei Giardini Margherita in via Castiglione 134;

-Al Botanique ai Giardini Filippo Re, dalle 21.30 si potrà ascoltare dallo ska al reggae, un viaggio musicale che animerà il venerdì sera bolognese.

Sabato 27 luglio

Eventi

- A Fico-Eataly World si tenta la creazione della pizza lunga 500 metri. Un reclutamento vero e proprio, accanto a una squadra di artisti pizzaioli napoletani, potranno partecipare anche i visitatori del parco previa prenotazione;

-Per chi avrà voglia di fare un tuffo nella Cina antica, il Festival delle Lanterne catapulterà le persone fuori da Bologna. Per vedere queste 80 sculture luminose e decorate a mano basterà andare in via Paolo Canali 1, a Fico;

- Alle 15:30 Saper stare nel conflitto è il laboratorio per adulti per allenarsi nella gestione dei conflitti e nella collaborazione che viene organizzato dalla Scuola di Pace di Monte Sole.

Mostre

-Come un incendio d’estate secca e ventosa. Alla biblioteca dell’archiginnasio è possibile visistare la mostra dedicata ai vent’anni di Q, un libro rivoluzionario che si colloca tra la storia della stampa e la riforma;

- Dallo spazio alla strada. Al Museo Ducati, anatomia della velocità è la mostra che racconta degli studi fatti sull’aerodinamica svolti da Ducati Corse in Moto GP ;

-La mostra al MAMbo, All we Ever Wanted Was Everything and Everywhere è aperta al pubblico. Le opere di Julian Charrière permetteranno al visitatore di assaporare le forze invisibili che plasmano il paesaggio, dai fenomeni geologici alla sete di risorse

Spettacoli

-Lazzaro Felice è il film di Alice Rohrwacher che sabato per la rassegna Sotto le Stelle del Cinema presenterà in prima persona il suo lavoro davanti a tutti;

-L’Arena Puccini proietta Green Book, di Peter Farrelly, premio Oscar 2019 per miglior film, migliore attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale e Golden Globe 2018 per il miglior attore non protagonista, miglior commedia;

-Ai 300 scalini, si potrà assistere allo spettacolo itinerante Dante Lynch, produzione del teatro dei Mignoli. La storia di due pseudo detective che tentano di ritrovare Dio;

Concerti

- Ospite d’onore, il chitarrista Alex Britti che sabato sera porterà sul palco della Fiera di San Lazzaro i suoi brani più famosi;

- Festa della Musica alle 18 al Ponte Alidosi con musica, birra e buon cibo. Alle 20.30 musica live con 999 - The Police Tribute Band;

- Carmina Burana, la celebre composizione, torna in piazza Verdi con il Coro e l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Discoteche

-LaRoboterie: Summer Edition. “L’energia elettronica, queer e senza filtri de LaRoboterie guiderà i nostri passi rendendo i nostri abbracci più appassionati e la nostra notte unica”. Questa la locandina della notte al Cassero;

-Terrace Vol III, in piazza Costituzione 3, all’Ex Gam, Robot riporta il suo party sulla terrazza prima dell’inizio del festival in programma per la fine di ottobre;

Domenica 28 luglio

Eventi

- Come si faceva il pane nell'antichità? Impariamo a macinare i cereali e ad impastare il pane come gli abitanti di Monte Bibele. Laboratorio per tutti e per tutte le età a cura dell’Associazione Arc.A Monte Bibele, alle 16, al Museo Civico Archeologico L. Fantini;

-Per chi avesse voglia di fare due passi per la città accompagnati da una guida d’eccezione, è possibile utilizzare il walkman di Bologna da Sballo

- Torna un grande classico per gli appassionati di motori e auto storiche: la cronoscalata Bologna-Raticosa. Appuntamento dalle 9 sul tratto della Futa tra Pianoro Vecchio e Livergnano

Mostre

-Il cinema ritrovato in Salaborsa. Alla piazza coperta della Biblioteca Sala Borsa si può vedere la mostra di Silvano ‘Nano’ Campeggi. Uno dei più importanti artisti grafici di Hollywood;

-Il progetto Anthropocene è un’esplorazione multimediale che documenta l’indelebile impronta umana sulla terra. Al MAST, il visitatore potrà immergersi in prima persona in un mondo che sta cambiando sotto la sola spinta dell’essere umano: grandi discariche di plastica, deserti di litio e segherie incontaminate viste attraverso i lavori di fotografi e registi;

-Retroscena è la nuova mostra fotografica di Ivano Adversi, organizzata in via del Guasto si tratta di un percorso fotografico sulla Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, che trova posto nelle storiche bacheche collocate lungo la via.

Spettacoli

-Il Cinema in Piazza lascia spazio al capolavoro di Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nicolas de Pencier, Anthropocene – L’epoca Umana

-I Fratelli Sisters di Jacques Audiard è un altro capolavoro Leone d'Argento al 75° Festival del Cinema di Venezia e Premio César 2019 come miglior film che domenica verrà proiettato per la rassegna dell’Arena Puccini;

- Come sarà il mondo tra 30 anni? Come sarà la tua vita? È quello che abbiamo chiesto agli adolescenti di oggi e ne è nata una performance tra concerto e installazione. Al Fienile Fluò alle 21.30 sarà possibile lasciarsi trasportare da questa performance.

Concerti

-Tutti pronti per il tributo a Mia Martini che l’Orchestra SenzaSpine ha preparato per la Fiera di SanLazzaro;

-In piazza Verdi a Bologna si riscopre Luis Armstrong: trombettista, cantante e scrittore, grazie alle parole del docente di storia del jazz e della musica afroamericana Stefano Zenni;

-A Castel del Rio in Piazza della Repubblica, 8^ Concorso Canoro di Cantario