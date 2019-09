Bologna, 6 settembre - Weekend all’insegna del trekking musicale e dell’incontro con la natura, ma anche della politica e della letteratura. In questi tre giorni Bologna si mostrerà in tutte le sue sfaccettature: chi vorrà potrà unirsi al gruppo che da piazza Maggiore arriverà alla Futa tra concerti sotto le stelle, flauti e sax in occasioni dell’evento Dei Suoni i Passi. Ma non mancano nemmeno gli appuntamenti cittadini come quello con il vincitore del premio Strega Antonio Scurati che presenterà il suo libro M allo Stabat Mater. La politica, invece, rimarrà la grande protagonista delle serate alla Festa dell’Unità al Parco Nord.

Venerdì 6

Eventi

-Partenza alle 9. Piazza Maggiore a San Luca, percorrendo il Reno, sino a Sasso Marconi; si continua poi passando per Sasso Marconi e i prati di Mugnano fino a Monzuno. Lungo il percorso Angelo Adamo (armonicista), Claudio Carboni (sax) e Carlo Maver (flauto) suoneranno per sottolineare le bellezze dei luoghi in occasione de i Dei Suoni i Passi, dove arte e musica si incontrano sul cammino degli Dei;

- In Fiera apre il Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale, che porta una ventata verde fino a domenica 8

-Da non perdere il Festival delle Lanterne che da fine luglio illumina Fico Eataly World e che permette al visitatore di tuffarsi nella cultura cinese a pochi passi da casa;

-La confraternita dell'uva ospita un incontro con lo scrittore dissidente Patrice Nganang. Alle 19 in via Cartoleria.

Mostre

-Cent’anni di trasporto pubblico è la mostra che si può visitare a Palazzo d’Accursio, in sala d’Ercole e che racconta una lunga storia della storica azienda Tper, grazie alle immagine del suo archivio fotografico;

-The third day è l’istallazione interattiva di Circa 69, un artista trasmediale britannico che arriva a Bologna ad Adiacenze in vicolo Spirito Santo 1. Una mostra basata sulla realtà virtuale e, allo stesso tempo, un romanzo d’artista che si trasformano in tempo reale in base ai luoghi in cui sono installati;

- Planet or Plastic?, a Santa Maria della Vita, National Geographic ha organizzato un percorso espositivo che cerca di sensibilizzare le persone sull’uso smodato della plastica. La quale, in particelle sempre più piccole, sta portando la Terra e il suo ecosistema a soccombere

Concerti

-In occasione di Lyrico Fest, al Teatro Comunale, andranno in scena Joe Pisto & Vince Abbracciante in un insieme di suoni Jazz, dalle note meditteranee;

-Intervento musicale a cura di Corretto Samba, laboratorio ritmico dedicato allo studio delle percussioni afro-brasiliane diretto da Cristiano Buffolino. Questo il fulcro della Parata Disobbediente che alle 20 animerà Piazza Verdi e via del Guasto;

-Alle 20.30 raduno davanti all’Hotel Monte Venere per raggiungere il luogo del concerto per armonica e puntatore laser con Angelo Adamo, uno dei maggiori armonicisti d’Italia nonché astronomo;

Spettacoli

-Con la compagnia di Teatro Integrato Magnifico Teatrino Errante andrà in scena La Disobbedienza del Corpo alle 20.30 al piazza Verdi Village;

-Ultimo appuntamento con l’E…state in Lunetta che per l’occasione alle 21 accoglierà l’esibizione musicale classica dal vivo degli allievi di “IN SUONO” ;

Discoteche

-Lo Studio54 è pronto a tornare ai Giardini del Baraccano con un’ultima data a settembre, rigorosamente in compagnia dell’integerrima truppa dell’Internazionale Trash Ribelle. Ingresso dalle 19 per ascoltare musica italiana anni ’80-’90;

-Playtime: Nù alle Serre dei Giardini Margherita dove una brigata sonora antifascista e anticomunista si esibirà.

Sabato 7

Eventi

-Si parte da Monzuno, ci si addentra nel bosco fra strade bianche, sentieri e panorami mozzafiato in compagnia del filosofo Carlo Monaco, fino a Madonna dei Fornelli. Questa la seconda parte dell’itinerario Dei Suoni i Passi che ripercorre il Cammino degli Dei;

-Le eccellenze della Basilicata a Fico. La Basilicata si trasferisce per due giorni a Fico con la prima edizione della rassegna-mercato interamente dedicata alle produzioni tipiche e agricole lucane, per celebrare Matera Capitale Europea della Cultura 2019;

-Festeggiamento dalle 17.30, per il vincitore del Premio Strega 2019, Antonio Scurati con il suo libro, M. il figlio del secolo (Bompiani). Presente, nella Sala dello Stabat Mater, il sindaco Virginio Merola

Mostre

-Un tuffo nel mondo del compositore de Le 4 stagioni. Vivaldi. La mia vita, la mia musica è la mostra-show allestita a Palazzo Fava prodotta da Emotional Experience Srl;

-70 anni di storie, 70 anni dal primo coloratissimo fumetto di Topolino. A Fico, dal 10 maggio sino al 20 ottobre, sarà possibile assistere alla mostra di uno dei personaggi più famosi della Panini Comics.

-La mostra al MAMbo, All we Ever Wanted Was Everything and Everywhere è aperta al pubblico. Le opere di Julian Charrière permetteranno al visitatore di assaporare le forze invisibili che plasmano il paesaggio, dai fenomeni geologici alla sete di risorse

Concerti

-Anna Moss and Joel Ludford sono due polistrumentisti dediti ad un eclettico jazz old-time country blues soul hip-hop rock e che si esibiranno alle Serre dei Giardini Margherita dalle 21.30 con Handmade Moments.

-Alle 17, al Chiostro della Basilica di San Francesco Piazza Malpighi, 9, la corale lirica di San Rocco;

-Musiche da danza della diaspora rom a Bologna. Alle 21 in piazza verdi, una lezione a cura del prof. Nico Stati;

Spettacoli

-La compagnia di Teatro Integrato Magnifico Teatrino Errante al Graf di San Donato, alle 17.30, presenta lo spettacolo Nuvole a Tratti adatto per i bambini;

-Forse s’avessi io l’ale più felice sarei. Uno spettacolo di Lucia Mascino che porta in scena un racconto originale della vita di Leopardi attraverso lettere intime e appassionate. Ingresso alle 21.

Discoteche

-La serata al Cassero prosegue dalle 23.30 alle 4.30 con Timeshift che presenta Happy Ending;

-No glucose festival dalle 17al Rudere con dj set e tanta voglia di godersi il tramonto;

Domenica 8

Eventi

-Alle 21, Alla Festa dell’Unità, ospite della serata, sarà Roberto Giachetti;

-Ultimo sforzo e si arriva al Passo della Futa. Ultima tappa di questo weekend lungo la via degli Dei. Ad attenderli, Achille Succi (clarinetto basso), alle 17.00 al Passo della Futa una produzione originale di Dei Suoni i Passi con il ritorno sulle scene dell’eclettico musicista Stefano De Bonis in una sonorizzazione per piano e Fender Rhodes, nella suggestiva cornice architettonica del Cimitero Germanico;

-Succede solo a Bologna organizza un tour enogastronomico a Fico dal nome che non lascia dubbi: Pasta Lovers. Partenza alle 11.30, visita guidata e degustazione finale.

Mostre

-Anthropocene è un’altra fotografia di questo mondo profondamente intaccato dall’opera del uomo e dalle sue intensive azioni sul territorio.

-Terry O’Neill. Fino all’8 settembre nelle sale di Palazzo Albergati un’eccezionale retrospettiva dedicata al grande fotografo britannico conosciuto nel panorama mondiale come l’artista che ha saputo ritratte senza paragoni gli ‘60 e ’70.

-Per chi invece volesse assaporare il brivido della velocità, al museo Ducati, Anatomia della velocità è la mostra che racconta gli studi sulla velocità portati avanti dal reparto moto Ducati Corse, Moto Gp.

Concerti

-In onore di Saverio, scomparso prematuramente, Saverio Blues Festival, alle 20.30, al giardino Davide Penazzi. Tanti gli amici in attesa della grande esibizione.

-The Jonny Clash Project alle 21 alle Serre dei Giardini Margherita, un live dai sapori dell’outlaw country;

Spettacoli

-Mago da generazioni, alle 19, alle Serre dei Giardini Margherita, andrà in scena Capsula con lo spettacolo La Valigia del Mago, adatto a tutte le generazioni;

-Alle 20.45 “Tasche vuote”, a cura dell’assocazione Tomax teatro, andrà in scena al Parco di Villa Spada, da via Casaglia.