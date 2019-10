Bologna, 18 ottobre 2019 - Il weekend bolognese si anima di appuntamenti con concerti per i più diversi palati musicali: dal Jazz, all’elettronica passando per lo Ska. Altro ingrediente essenziale di questo fine settimana sembrano essere proprio le mostre fotografiche dislocate in moltissime location cittadine. Poi non mancheranno le occasioni per bere durante l’ultimo fine settimana dalla Bologna Cocktail Tour che per l’occasione ha organizzato veri e proprie tappe guidate in sella alla bici.

Venerdì 18

Eventi

- Prima giornata di CinemAfrica 2019 al Cinema Lumière in via Azzo Gardino. Giunto alla quattordicesima edizione, il festival quest’anno sceglie di raccontare le storie di un continente, attraverso gli occhi di gente comune;

- È dal 14 al 20 ottobre la terza edizione della ‘Bologna Cocktail Week’ e ogni giorno sarà possibile partecipare al ‘Cocktail Bike Tour’, percorso a tappe guidato in sella alla bici, con cui ci si sposterà in bar del centro mescolando la bellezza della città al gusto dei cocktail;

Mostre

- Festa di apertura alla Gallery16 alle 18.30 di She Rocks-Musiciste dal vivo al di là del genere;

- Dal 3 ottobre al 6 gennaio Villa delle Rose, il Museo Archeologico e il Museo Medievale ospiteranno la mostra: “Atleti, cavalieri e goleador – 3000 e.…110 anni di sport da Felsina al Bologna Football Club”;

Spettacoli

- Mani, cervelli e parole. Al quartiere Savena alle 21, uno spettacolo nato dal progetto di Storytelling di INstabile Portazza;

- Al Teatro dell’ABC in Piazza di Porta Castiglione, andrà in scena la biografia di una star piena di destino, Marianne Faithfull che sin da piccola ha iniziato l’avventura della musica spesso affrontando numerose difficoltà;

- Nuovo appuntamento della stagione 2019-20, al Teatro Dehon, alle 21, si potrà assistere allo spettacolo Jena ridens. Un incrocio di destini, di persone sconosciute catapultate insieme in un posto insolito.

Concerti

- Al teatro Comunale di Bologna, nel Foyer Rossini è tempo di TRA(U)ME 2019. Alle 20.30 il pubblico verrà proiettato in un percorso narrativo polifonico e multiforme: poesia, musica elettronica e video;

- Ombre lunge. Alle 20.30 al Centro di ricerca Musicale/Teatro San Leonardo si potrà assistere a una rassegna di musica elettronica e sperimentale contemporanea;

- Al Teatro Duse andrà in scena la serata fina del contest per giovani cantautori BMA-Bologna musica d’Autore con la collaborazione di Fonoprint Studios;

Discoteche

- Al Locomotiv Club si lascia spazio a una serata di concerti con i Daughters che alle 20 presenteranno dal vivo il loro ultimo album You Won’t Get What You Want;

- In concerto al Covo Birthh, Soda Fountain Rag, Flamingo, Sleap-e. Per l’aftershow una selezione musicale di Wwnbb All Star / Polaroid – un blog alla radio / Welcome Back Sailors / Glamorama – Radio Città Fujiko;

- La serata Kong si stabilisce a Palazzo Grassi per la Bologna Cocktail Week;

Sabato 19

Eventi

- Sabato 19 e domenica 20, al Cinema Odeon alle 10 (ingresso gratuito), matinée con colazione offerta al pubblico, visione di corti di animazione e fiction internazionali, uno spaccato emozionante sulle vulnerabilità di genere in occasione dei corti di concorso, Movievalley;

- Torna la Piazza della salute a Fico. Tema portante di questa due giorni all'insegna della prevenzione è la salute, l'igiene e la prevenzione della bocca, affrontato e approfondito insieme al partner scientifico Fondazione ANDI. Con visite di screening, banchetti informativi e presentazioni;

- A Palazzo Re Enzo tre giorni di vino e cibo Made in Emilia Romagna con Enologica 2019;

Mostre

- Inaugurazione alle 17.30 della mostra in onore del fotografo Walter Breveglieri con alcune delle fotografie più belle della sua carriera lavorativa divise in 4 grandi tematiche: ritratti di personaggi famosi; momenti di grande sport; la cronaca, i processi, gli eventi che lo vedevano sempre in prima fila;

- La mostra fotografica “Bologna s’industria. La rinascita economica dal secondo dopoguerra agli anni ’80 nelle immagini dell’archivio Fototecnica”, a cura di Cinzia Frisoni, offre al pubblico una sintesi della varietà della produzione industriale bolognese di quegli anni, con un’attenzione particolare al modo di documentare fotograficamente categorie di oggetti e prodotti molto distanti tra loro;

- Il genio in guerra nell’età di Leonardo, Michelangelo e Durer alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Una mostra per raccontare il cinquecentenario di Leonardo Da Vinci;

Spettacoli

- Al Teatro Manzoni, salirà sul palco solo chi ha realizzato qualcosa di mai esistito prima. Si intitola ‘Inedito’, infatti, il nono capitolo del viaggio tra le idee di valore di TEDxBologna che sabato 19 alle 20.30 darà voce al tema dell’unicità;

- Per chi ha voglia di mettersi in gioco e entrare a fare parte della stessa performance creativa, alle 16.30, al Teatro Testoni Ragazzi il pubblico sarà protagonista di questo laboratorio-spettacolo in cui sarà lo stesso artista ad assegnare a ogni spettatore un compito da portare a termine;

- All’Arena del Sole, alle 20, una tragedia musicale americana sarà proposta al pubblico bolognese. Arizona racconta una storia più che mai attuale, nel suo racconto dei conflitti al confine USA-Messico, sulla violenza dilagante nel mondo occidentale;

Concerti

- Proseguono i concerti del sabato pomeriggio all'Accademia Filarmonica di Bologna con il pianista Nicola Pantani impegnato in un tutto-Debussy alle 17 all’Accademia Filarmonica di Bologna, nello specifico nella Sala Mozart;

- Partirà da Bologna vol. 3 è il titolo della terza edizione del festival Partirò per Bologna Vol. 3. Più di dieci artisti tra italiani e internazionali sono pronti a salire sul palco dell'Estragon alle ore 17, tra rap, punk, ska, folk, hardcore e molto altro ancora;

- La band bolognese tutta femminile vola da Londra al Mercato Sonato. L’appuntamento con Ska! Le birrette è alle 21.30.

Discoteche

- 1 hour party, ogni ora una festa diversa. È la promessa che il Locomotiv club promette per la serata di sabato. Con ingresso dalle 23.55, ogni 60 minuti si cambia party a tema con una pioggia di coriandoli;

- Seconda giornata di Wwnbb X day 2 al Covo Club dalle 21 con concerti e un ricco Aftershow;

- Junior Kelly & Jahbar I "Love So Nice Anniversary Tour” al Sottotetto SoundClub dalle 23;

Domenica 20

Eventi

- A partire dalle 17, il foyer del centro congressi di Fico Eataly World sarà teatro della tappa finale del road show delle tipicità regionali che collega riviera, borghi e città d’arte attraverso l’antico tracciato della via Emilia fino a Francoforte;

- Al Cortile Caffè, in via Nazario Sauro, è tempo di Spaghetti Unplugged. Da Roma a Bologna è uno spazio aperto dove cantare e ascoltare canzoni, dove artisti emergenti incontrano star della musica e addetti ai lavori;

Mostre

- A Palazzo Albergati di Bologna una mostra dedicata al grande artista russo, Chagall. Sogno e Magia: opere che raccontano l’originalissima lingua poetica di Marc Chagall (1887-1985) attraverso il filo conduttore della sensibilità poetica e magica;

- Un viaggio nell’arte in tutte le sue forme: dalla musica ai marmi di Carrara, per passare alla avvolgente tecnologia del visore 3D. Questo è il contenuto del tributo a Freak Antoni promosso dal museo internazionale e biblioteca della musica;

- Fate spazio a un dinosauro americano che arriva a Bologna. Nella collezione di Geologia, la strana storia del Diplodoco dei Cappellini 1909-2019;

Spettacoli

- Viaggio nella scatola magica al teatro Duse è una vera e propria visita guidata “spettacolo” per scoprire i segreti del Teatro Duse. L’appuntamento è alle 11.

- All’ITC teatro di San Lazzaro il palco è tutto per Kalika. Il circo russo, come non l’avete mai visto. La Compagnia Nando & Maila vi aspettano alle 16.30;

Concerti

- In occasione della mostra Vivaldi. La mia vita, la mia musica a Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni, San Colombano omaggia il grande compositore veneziano con due imperdibili concerti: Il primo sarà domenica alle 17.

- Chancha Via Circuito saranno live al Locomotiv Club Bologna nell’unica data italiana;

- Alle ore 22, alla Cantina Bentivoglio si esibiranno Jimmy Villotti Power Quartet.