Bologna, 8 novembre 2019 - Mostre, spettacoli, concerti e laboratori per tutti i gusti. A Bologna questo weekend si potranno assaporare appuntamenti che coinvolgono i più diversi ambiti del sapere. Appassionati di musica jazz, fotografia, cantautorato italiano e buona letterattura rimarrano soddisfatti dalle numerose proposte del fine settimana bolognese.

Bologna, gli eventi di venerdì 8 novembre 2019

Eventi

- Presentazione del libro Ultima Spiaggia di Giorgio Franceschelli presso “Il mondo di Eutèpia” (via Testoni 5/D, ore 18.30) alla presenza del presente il giornalista e scrittore Cesare Cioni;

- Ultimo appuntamento in programma per le visite guidate al Museo Davia Bargellini. Dalle 17.30 sarà possibile riscoprire una dimora, il palazzo e i dipinti del XVII secolo, recentemente restaurati e ricollocati nel salone del piano nobile;

- Un viaggio di sapori e colori nel mondo del marrone e della castagna. Da venerdì fino a domenica, a Fico si terranno diversi appuntamenti per studiare e degustare i protagonisti dell’autunno nell'ambito degli eventi per organizzati per il secondo compleanno del parco agroalimentare;

Mostre

- Che Razza di Storia. Come il razzismo non invecchia mai. È il titolo della mostra fotografica che si terrà all’Istituto storico Parri - Museo della Resistenza di Bologna fino al 20 dicembre;

- Al Museo civico del Rinascimento è tempo di Arrigo Armieri tra sacro e profano | Dalla Certosa all’atelier dello scultore.

- A 200 anni dalla apertura della Specola, alle 15.30 L’egocentrismo del sole, una visita guidata tematica al Museo della Specola a cura delle Volontarie del Servizio Civile - progetto "be Smart”;

Concerti

- Giancane sarà in concerto al Locomotiv Club alle 21 con il suo nuovo disco di inediti;

- SLOW GOLD con Filippo Orefice, sax tenore, Stefano De Bonis, pianoforte, Stefano Dallaporta, basso e Andrea Grillini, batteria sarà ive pre-concerto in programma allo Zushi alle 19.30 per il Bologna Jazz Festival;

- All’Unipol Auditorium, invece, è tempo del Cross Currents Trio che salirà sul palco alle ore 21.15;

Spettacoli

- Uno spettacolo sulla distrazione prodotta dalla comunicazione social. Overload andrà in scena al Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno alle 21;

- L’attrice e drammaturga Giuliana Musso, presenta La Scimmia al Teatro Alice Zeppilli, Piazza Costa 17 Pieve di Cento (BO) alle 21;

- Al Teatro Il Celebrazioni è tempo di Giuseppe Giacobazzi che presenta il suo nuovo spettacolo Noi. Mille volti e una bugia. L’appuntamento è alle 21;

Discoteche

- Myss Keta al TPO Via C. Casarini 17/5 alle 21.30;

- Apollo Brown's Beat Life II feat. Bronze Nazareth alle 21:30 al Mercato Sonato

Bologna, gli eventi di sabato 9 novembre 2019

Eventi

- Science Day alla Fondazione Golinelli. Alle 15, è tempo di laboratori, attività interattive e incontri tra scienza e tecnologia per raccontare le più importanti scoperte e le nuove frontiere scientifiche per tutte le età;

- Festival Nuove Generazioni Italiane al TPO in via Cesarini dalle 17 di pomeriggio alle 3 di notte. Un momento di incontro dedicato ad arte, musica e cortometraggi;

Mostre

- Dal 3 ottobre al 6 gennaio Villa delle Rose, il Museo Archeologico e il Museo Medievale ospiteranno la mostra: “Atleti, cavalieri e goleador – 3000 e.…110 anni di sport da Felsina al Bologna Football Club";

- Arriva nella Sala delle Ciminiere del MAMbo Un certo numero di cose / A Certain Number of Things, un progetto di Cesare Pietroiusti promosso dal MAMbo. Si tratta di un’autonarrazione della vita di Cesare, un mettere a nudo la propria vita a tappe;

- Un viaggio nell’arte in tutte le sue forme: dalla musica ai marmi di Carrara, per passare alla avvolgente tecnologia del visore 3D. Questo è il contenuto del tributo a Freak Antoni promosso dal museo internazionale e biblioteca della musica;

Concerti

- Quartetto Echos alle ore 17 all’Accademia Filarmonica di Bologna - Sala Mozart;

- Concerto di Komos – Coro Lgbt di Bologna- alla Chiesa Evangelica Metodista in Via Giacomo Venezian 1 alle ore 17;

- Per il Bologna Jazz Festival 2019, Tom Kirkpatrick Quartet alle ore 21:45 al Camera - Jazz & Music Club;

Spettacoli

- La valle dell’Eden è lo spettacolo in programma all’Arena del sole per questo fine settimana. Un confronto serrato tra letteratura e teatro, uno spettacolo monstrum con al centro la parola e l’appuntamento è alle 21;

- Maratona di New York. Uno degli spettacoli contemporanei più rappresentati al mondo, la storia di una sfida. Al Teatri di vita di via Emilia Ponente 485, andrà in scena alle 20,

- Madre Courage e i suoi figli alle 21 al Teatro Duse;

Discoteche

- Tempo di Nickodemus più il contributo di Ant aka A-Tweed con il suo dj set alle ore 21:30 al Mercato Sonato;

- Il cantautore romano Clavdio si esibirà al Locomotiv Club alle 21.

Bologna, gli eventi di domenica 10 novembre 2019

Eventi

- Corsa per aumentare la consapevolezza sulle malattie del pancreas e raccogliere fondi per la ricerca. L’appuntamento è domenica 10 novembre, alle 9, al Circolo Arci Benassi, punto di partenza della Corsa delle città, maratona non competitiva di 2,6 e 12 chilometri;

- Gli ebrei, l'acqua e la seta a Bologna. Alle 9 al Museo Ebraico di Bologna punto di incontro per un trekking alla scoperta della presenza ebraica a Bologna tra Medioevo e Rinascimento;

- Dalle ore 16 alle 17.15 si terrà “Lavorare nella Fabbrica del Futuro”.

Una visita guidata alla nuova area laboratoriale del Museo del Patrimonio Industriale dedicata alla Fabbrica del Futuro per documentare le linee di sviluppo che stanno profondamente modificando l’ambiente di lavoro e i sistemi produttivi delle aziende del nostro territorio;

Mostre

- Fabrizio Loschi - Solchi, tracciati, testimoni al MAGI ’900 – Museo delle eccellenze artistiche e storiche di pieve di Cento;

- Numerosi gli appuntamenti e le mostre visitabili per la biennale di FotoIndustria che anche quest’anno anima apre le porte della città alla fotografia;

- I santi accanto – Piestas Bononiensis. Al Museo Beata Vergine di San Luca, in esposizione la mostra di Roberta Dallara. Un progetto nato per dare alle santità un aspetto quotidiano e vicino alle persone;

Concerti

- Concerto barocco alle 11 al Teatro Comunale - Foyer Respighi Music Garden;

- Nell’ambito del Festival CantaBO 2019, il Coro Giovanile del Friuli Venezia Giulia. Alle 17 si esibirà in concerto nella Chiesa di San Bartolomeo e Gaetano in strada Maggiore 4;

- Altro appuntamento del Bologna Jazz Festival. Tuck & Patti si esibiranno alle ore 22:0 al Bravo Caffè;

Spettacoli

- Biancaneve e i Sette Nani al Teatro Dehon. Una storia che non invecchia mai, una favola che ha accompagnato tutti. Spettacolo adatto per i bambini dai 4 anni, con tre repliche: alle ore 11:00, 16:00 e 17:30;

- Tutti noi conosciamo Ludwig van Beethoven come uno dei più famosi compositori della storia, ma ha realizzato anche un lavoro teatrale, l’unico: Fidelo che verrà presentato al Teatro Comunale alle 20;

- Con viva voce è lo spettacolo che andrà in scena alle 16 al Teatro Testoni Ragazzi.