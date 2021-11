Bologna, 12 novembre 2021 - Mostre, musica e performance artistiche di vario genere. La Bologna meltin' pot offre un fine settimana variegato e ricco di eventi. Ce n'è per tutti i gusti: dagli amanti dell'opera ai fanatici della musica elettronica, fino ad arrivare alle esibizioni in cui arti visive e musica si mescolano fino a dar vita ad un'unica sinfonia. Quello di novembre è un calendario in grado di soddisfare tutte le età senza lasciare indietro nessuno. Ecco tutte le date consigliate.

Venerdì 12 novembre

​Musica

Fine Before You Came. Il gruppo bandiera del post hardcore italiano torna sul palco a Bologna per presentare il nuovo album. Suoneranno al Locomotiv (via Serlio 25/2), a partire dalle 22 (apertura porte 20.30). La serata ha un costo di 15 euro (più tessera Aics) e si può entrare preventivamente in lista d'attesa. Qui il link per prenotare il biglietto.

Canarie. Il Covo Club (viale Zagabria, 1) fa spesso da sfondo a gruppi della scena indie pop italiana. Uno di questi è il duo Canarie, formato da Paola Mirabella e Andrea Pulcini. Esordiscono nel 2019 e questo è l'anno del loro secondo album, "Immaginari" uscito a metà tra aprile e novembre. Un pop "elettronico e solare". Costo dell'ingresso 7€ più tessera HOVOC 2021/22. Tutte le informazioni sul sito internet.

Non chiamatemi artista. Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Federico Dragogna dei Ministri e Giorgio Pesenti degli ISIDE saranno sullo stesso palco (quello del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234). Questa volta non per cantare, ma per raccontarsi e confrontarsi con gli spettatori. Open mic, tutti possono intervenire. "Non chiamatemi artista" sarà anche l’occasione per presentare la nuova edizione del BMA, Bologna Musica d’Autore, lo scouting per giovani artisti, del quale sono aperte le iscrizioni e di ABC, l’Accademia Bolognese del Cantautore. L'evento inizia alle 18 e sarà gratuito, ma è necessario prenotarsi online.

Bobby Solo and his Rock’n’roll Band. Il mitico Bobby Solo suonerà a San Lazzaro di Savena, alla Sala Paradiso del Circolo Arci San Lazzaro via Bellaria, 7. Icona italiana del Rock e del Blues, travolgerà il pubblico con la sfumatura più divertente del rock. L'ingresso ha un costo di 20€ (13€ il ridotto). Per prenotare è necessario chiamare il numero 051451200. ​

Mostre

Continua la mostra dedicata Frida Kahlo a Palazzo Belloni (ingressi ogni ora, dalle 10 alle 17 ad un costo di 15,50 euro). Qui il link per i biglietti. Altrimenti è possibile immergersi nella Belle Epoque grazie alle opere di Boldini, ora esposte a Palazzo Albergati (Via Saragozza 28). La mostra resta aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, ad un costo di 16 euro a prezzo pieno.

B di Beautè. Baudelaire \ Boldini \ Bellandi. In occasione dei 200 anni dalla nascita di Baudelaire, i versi del poeta francese vengono accompagnati alle opere di Luca Bellandi. Sarà presente anche un'opera di Giovanni Boldini. Modernità e bellezza, questi i temi della mostra del Cubo (Piazza Sergio Vieira de Mello 3), museo d'impresa del Gruppo Unipol. Evento gratuito, ma con prenotazione obbligatoria effettuabile tramite questo link.

V Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro 2021:

M + Trails. Una mostra dedicata al colosso americano per eccellenza: il McDonald's. Takashi Homma racconta tramite la sua lente la standardizzazione del cibo. Mentre la serie "Trails" racconta la caccia al cervo, mettendo al centro il rapporto tra natura e uomo, ma soprattutto il sacrificio dell'animale. L'esposizione, organizzata dalla fondazione Mast, si trova al Padiglione dell’Esprit Nouveau, Piazza della Costituzione, 11. L'ingresso è gratuito. Orario: da martedì a domenica, ore 10-19.

Money Must Be Made. Anch'essa patrocinata dalla fondazione Mast, questo progetto di Lorenzo Vitturi investiga un ecosistema fragile e sconfinato. Si trova in Palazzo Pepoli Campogrande, via Castiglione, 7. È gratuito e vi si può accedere dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19, È necessario resistrarsi su questo sito per avere il badge che permette di accedere alle mostre della Biennale gratuitamente.

Bambini

Branco di scuola. Al Teatro Testoni Ragazzi di via Matteotti 16, la storia di un fratello ed una sorella vittime di bullismo viene raccontata da un attore, solo al centro dello spazio scenico. Uno spettacolo teatrale intimo, a tratti esilarante, in un codice linguistico contemporaneo che arriva a tutti, tanto da vincere il Premio Eolo 2012 per la migliore drammaturgia per i giovani. Adatto dagli 11 anni in su. L'esibizione inizia alle 21, qui il link per prenotare i biglietti.

Teatro

Amore mio aiutami. Liberamente ispirato alla sceneggiatura di Rodolfo Sonego, da cui il film del 1969 diretto da Alberto Sordi e interpretato da Alberto Sordi e da Monica Vitti, Amore mio aiutami è la classica commedia all’italiana degli anni 60. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 16€, acquistabili qui.

Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show. Voci, imitazioni, scketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, accompagnati dalle note Jazz del maestro Gabriele Comeglio. Si esibiranno al Teatro Duse, in via Cartoleria 42, alle 21. Cliccando qui, si possono acquistare i biglietti (costo a partire da 21€).

Sabato 13 novembre

Musica

Marco Colonna Solo. Marco Colonna suona clarinetto basso e clarinetto. Le sue note accompagneranno la visita alla mostra di Jan Groover al Mambo, via Don Minzoni 7. Uno degli appuntamenti del Bologna Jazz Festival, unito alla Biennale Foto/Industria del Mast. Fasce orarie prenotabili: 17.30 -18.15, 18.15 - 19. Prenotazioni alla pagina web.

Marchettini + Indie Power. Per chi ha voglia di ballare, c'è serata al Dumbo. Ingresso alle 22.30, ad un costo di 11,50€. Clicca qui per prenotare il biglietto.

Gente + Lyl + Laurino live. Tre giovani artisti della scena street pop, ma anche rock, con contaminazioni di vari generi. Si esibiranno al Mercato Sonato, in via Tartini 3. Ingresso a partire dalle 21, ad un costo di 5€ (necessaria anche tessera Arci 2021/22).

José Vicente Castelló - Oliver Triendl. Per gli amanti del classico, José Vicente Castelló al corno e Oliver Triendl al pianoforte suoneranno Mozart. L'esibizione sarà all' Accademia Filarmonica di Bologna - Sala Mozart via Guerrazzi 13, il primo turno alle 16, il secondo alle 17.30. È possibile acquistare il biglietto sul sito internet dedicato.

Mostre

Okuda San Miguel. Sarà la prima mostra personale in Italia dello street artist spagnolo. Il contemporaneo del "Metaverso" si mescola al classico dell'ex Chiesa di San Mattia che lo ospita (via Sant'Isaia 14). Una mostra gratuita, aperta dalle 10.30 alle 19.

Vetri dal Rinascimento all'Ottocento. La donazione Cappagli Serretti per i musei civici d'arte antica di Bologna. Per celebrare l’importante donazione della preziosa collezione Cappagli Serretti (117 vetri), i Musei Civici d’Arte Antica di Bologna, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, in particolare con il Museo del Vetro di Murano, organizzano una mostra curata da Mark Gregory D’Apuzzo, Massimo Medica e Mauro Stocco. Una mostra ospitata dal Museo Civico Medievale, in via Manzoni 4. L'ingresso ha un costo di 6€ (3€ il ridotto). Sabato 13 la visita guidata darà alle 10, prenotazione obbligatoria chiamando il numero 051 2193930.

A.M.A.R.E. La mostra di tavole originali di Eliana Albertini, Martina Sarritzu, Roberta Scomparsa, Alice Socal e Amanda Vähämäki per la realizzazione dell'antologia a fumetti omonima edita da Canicola. A.M.A.R.E. è il frutto del confronto tra cinque autrici di fumetto contemporaneo che appartengono a generazioni differenti e si sono riunite in un tavolo di lavoro virtuale di dialogo e coprogettazione. L'esposizione è ospitata al Mambo, via Don Minzoni 14, e l'ingresso è gratuito. Orario di apertura: 10-19.

Bambini

Sabato di scienza e tecnologia: SOS futuro. La Fondazione Golinelli propone “SOS FUTURO”, una giornata di laboratori in presenza a Opificio Golinelli rivolti a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni. Il laboratorio durerà alle ore 9.30 alle 19.30 (5 repliche da 1h30’). Il ontributo di partecipazione è di 10€ a laboratorio, è previsto uno sconto del 10% per i possessori di Card Cultura. Qui il form da compilare per prenotarsi.

Avventure in frigorifero. Uno spettacolo per i piccolissimi, dagli 1 ai 4 anni. "Tutto nasce in una cucina normale, una cucina come tante. Una cucina con un frigorifero, un tavolo, una stufa, delle sedie…". Rassegna alle 17, al Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16. Qui il sito per la biglietteria online.

Teatro

Divenir cagna. Spettacolo di teatrodanza che rivisita il mito di Ecuba in chiave contemporanea. Un focus sul linguaggio e il processo di riappropriazione dell'insulto "cagna" attuato grazie ai testi delle militanti Ziga e Joreen. Si terrà al Teatro dei 25, via G. C. Abba 6, alle 21. Biglietto con tessera gratuita € 10 (per prenotare scrivere all'indirizzo teatrodei25@gmail.com.

L’armata Brancaleone è ora in scena. Ripercorrendo le rocambolesche avventure del nobile cavaliere Brancaleone da Norcia, l’attore e regista Roberto Latini dà vita a una innovativa visione del testo. La rassegna sarà al Teatro Arena del Sole - Sala Leo de Berardinis Via dell'Indipendenza. Lo spettacolo sarà alle 19, il costo dei biglietti è a partire da €8.50 e si possono acquistare qui.

Domenica 14 novembre

Musica

Action Painting BLUACUTO. Il foyer del Mambo (via Don Minzoni 14( ospita l'Action Painting BLUACUTO di Dim Sampaio. L'artista dà il via ad una performance producendo dal vivo la sua opera, una action painting in cui vengono dipinte quattro tavole 35x70. Ad accompagnarlo, ci sarà la performance di Felice Del Gaudio, contrabbasso; Enrico Guerzoni, violoncello; Angela Malfitano, voce. L'ingresso sarà gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

Adriana Lecouvreur. L'evento giusto per gli amanti dell'opera, quello ispirato alla storia dell'omonima attrice, andato in scena per la prima volta a Milano nel 1902. Alla guida dell’Orchestra del TCBO torna il direttore israeliano Asher Fisch. Lo spettacolo è alle 18, al Teatro Cominale in Largo Respighi 1. Biglietti a partire da 137€ (variabile a seconda della postazione), acquistabili cliccando qui.

Mostre

Fisheye. Un progetto di Maurizio Montagna. Appositamente realizzato per Foto/Industria, il progetto Fisheye indaga il territorio della Valsesia, selezionata come campione per lo studio della trasformazione di un paesaggio fluviale a partire dalla sua relazione con la pesca. L'evento è gratuito e si trova alla Collezione di Zoologia - Sistema Museale di Ateneo – Università di Bologna Via Francesco Selmi, 3. Orario di apertura, 10-19.

Luigi Vignali e Santo Stefano “qui dicitur Sancta Hjerusalem” - Iconografia del complesso delle ‘Sette chiese’. Catia Mantovan ha donato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna ventisette grandi acquerelli dell’architetto Luigi Vignali dedicati al complesso bolognese di Santo Stefano detto delle Sette Chiese. Una mostra gratuita, ad ingresso libero, che si trova presso Casa Saraceni, in via Farini, 15. Aperta la domenica dalle 10 alle 18.

Sidival Fila. Tessere la vita La Raccolta Lercaro, in via Riva di Reno 57, apre la stagione culturale 2021/22 con una mostra importante, raffinata e densa di significati. Nato nello Stato del Paranà in Brasile e frate minore francescano, Sidival Fila ormai da molti anni ha fatto dell’avventura artistica la propria vocazione. Ago e filo, oggetti di recupero e mani che, con una gestualità sapiente, riconvertono a nuovi significati tele di ieri e di oggi. L'evento è gratuito e l'ingresso è libero. La domenica resta aperto dalle 11 alle 18.30.

Tour “Misteri oscuri di Bologna” Un evento esclusivo organizzato da "Succede solo a Bologna", alla scoperta dei segreti della cità. Contributo richiesto: donazione libera. Prenotazione obbligatoria alla mail info@succedesoloabologna.it

Bambini

La magia dell'acqua. Esperimenti, giochi e semplici prove per scoprire gli elementi che compongono l'acqua e alcune sue speciali caratteristiche. Prenotazione obbligatoria allo 051 6356611 (entro le h 13 del venerdì precedente). Si terrà al Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123. Costo di 5€ a partecipante (gratuito per l'accompagnatore adulto).

Astronavi e robot d’artista. E se il materiale di scarto fosse utilizzato per costruire astronavi e robot del futuro? Astronavi e robot d’artista è il ciclo di laboratori ideato e realizzato da POPCult e Bomar Studio (dove si terrà, via Imola 13) con il contributo del Comune di Bologna e il patrocinio del Quartiere Navile, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 6 ai 12 anni e dedicato alle potenzialità del riciclo dei materiali. Il laboratorio ha un costo di 60€ a partecipante.I due appuntamenti di 4 ore ciascuno si articolano nelle giornate di sabato e domenica Qui il sito di riferimento.

Teatro

Sono solo favole. A partire dalle favole “Cappuccetto Rosso”, “Il Principe e il Ranocchio” e “Hansel e Gretel” dei Fratelli Grimm, nasce una nuova idea di spettacolo teatrale a coinvolgimento creativo per trasformare i bambini in piccoli spett-autori. Uno spettacolo pensato per tutta la famiglia. Si terrà al Teatro Comunale Laura Betti Piazza del Popolo, 1, Casalecchio di Reno (BO), alle 16.30. Il biglietto ha un costo di €8.96 per gli adulti e di €6.72 per i bambini. Qui il link per acquistarlo.

Vogliamo Tutto! Una rassegna che racconta il fenomeno incendiario della Rivoluzione Sessantottina. Consigliato dai 14 anni in su. L'esibizione si terrà al Teatro Arena del Sole, Sala Thierry Salmon, Via dell'Indipendenza 44, alle 16.30. Biglietti a partire da €8.50 acquistabili qui.