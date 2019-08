Bologna, 5 agosto 2019 - Agnese Moro e l’ex brigatista Adriana Faranda sulla giustizia riparativa; Romano Prodi e il gesuita Antonio Spadaro sui rapporti tra Occidente e Cina; il francescano Paolo Benanti e il matematico Giuseppe O. Longo su tecnologia ed etica; il teologo cristiano Brunetto Salvarani e il musulmano Adnane Mokrani sul rapporto tra le religioni: sono alcune delle Prove di Dialogo del Festival Francescano che si terrà a Bologna dal 27 al 29 settembre.



Sono oltre 100 gli eventi tra dibattiti, spettacoli, concerti e libri viventi di questa tre giorni che vede nel dialogo come strumento di confronto tra musulmani e cristiani, scienza ed etica, giovani e adulti, uomini e donne.

Attraverso le parole è, dunque, il messaggio dell’undicesima edizione di Festival Francescano che, quest’anno, prende spunto dalla visita che Francesco d’Assisi fece 800 anni fa al sultano d’Egitto al-Malik al-Kamil. Un fatto storico con un significato straordinario. parlare la lingua dell’altro è la chiave dell’incontro

Organizzato dal Movimento francescano dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Comune e Chiesa di Bologna, l’evento che ha il patrocino della Regione, vede la presenza di tutte le famiglie francescane d’Italia



Tra i dibattiti previsti, c’è quello sul lavoro con l’economista Stefano Zamagni; sulle povertà, che vede protagonisti la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati Carlotta Sami e Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco per i Poveri; sui rapporti tra Occidente e Cina con l’economista Romano Prodi e il gesuita Antonio Spadaro; su tecnologia ed etica, con il francescano Paolo Benanti e il matematico Giuseppe O. Longo.

Due teologi, uno cristiano (Brunetto Salvarani) e uno musulmano (Adnane Mokrani), si confronteranno sul rapporto tra le religioni; così come faranno il direttore della rivista Islamochristiana don Valentino Cottini e l’Imam Kamel Layachi.



Alla presenza dell’arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, l’ex brigatista Adriana Faranda e la figlia di Aldo Moro, Agnese, parleranno del percorso di “giustizia riparativa” che le vede coinvolte.

Tra gli altri ospiti in programma: l’antropologo Marco Aime, lo scrittore Eraldo Affinati, il sociologo Stefano Allievi, lo psicoanalista Luigi Ballerini, il chimico Vincenzo Balzani, lo storico della Chiesa Giuseppe Buffon, il giornalista Mario Calabresi, il presidente del Forum delle associazioni familiari Gigi De Palo, il filologo Ivano Dionigi, il pedagogista Johnny Dotti, il critico d’arte Rosa Giorgi, il domenicano Timothy Radcliffe.

Per la sezione fatti di dialogo, saranno messe in luce le esperienze della fotoreporter in zone d’emergenza Annalisa Vandelli, del francescano Stefano Luca che porta il teatro sociale in ospedali, carceri, comunità e tra i bambini di strada in Italia e all’estero, di Franco Vaccari, fondatore di Rondine Cittadella della pace e di fra Alberto Pari, responsabile del Progetto Amen della Custodia di Terra Santa: un’iniziativa che unisce cristiani, ebrei e musulmani nella condivisione del dialogo con Dio.



Tante le attività in piazza Maggiore. Una novità: la tenda dell’incontro che, come quella biblica di Abramo, rappresenterà il paradigma dell’ospitalità” Tra i grandi ritorni, invece, si terrà la biblioteca vivente, attraverso la quale possono essere presi in prestito libri in carne e ossa che hanno tanto da raccontare per superare i pregiudizi.

Più di cento eventi, tutti gratuiti, tra laboratori, attività per i bambini, momenti dedicati alla spiritualità e spettacoli. Tra questi ultimi, Simone Cristicchi si esibirà con l’Orchestra Collegium Musicum Almae Matris nel tour “Abbi cura di me”.