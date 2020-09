Bologna, 12 settembre 2020 - Fico riparte con la celebrazione del riso, l’alimento presente in tutte le culture del mondo e che può essere cucinato in tantissimi modi diversi. In questo periodo particolarmente sfidante per due Paesi culturalmente molto affini come l’Italia e la Spagna, è importante ancora di più unire le forze. E dato che andare a Valencia di questi tempi non è facilissimo, Valencia viene a Bologna.

E così nel parco del cibo italiano più grande del mondo, proprio per festeggiare questo gemellaggio, oggi (sabato 12 settembre), dalle 18 alle 23) e domani (domenica 13 settembre) dalle 11 alle 16, è possibile avere un assaggio del piatto più conosciuto della gastronomia spagnola, la paella, accompagnato dall’immancabile sangria, bevanda apprezzata e bevuta in tutto il mondo. Un viaggio in collaborazione con i grandi chef valenciani, per regalare agli ospiti momenti spensierati.

In questi due giorni i visitatori potranno assistere alla preparazione tradizionale, all’aperto, della vera e unica paella valenciana, preparata con il riso “Arroz de Valencia D.O.” (tra i più importanti prodotti certificati spagnoli ed essenziale per la buona riuscita del piatto) e le verdure tipiche del piatto, introvabili in Italia, che provengono direttamente dalla Spagna. Inoltre, si potrà scegliere il piatto tradizionale di paella di carne o di pesce, cucinato nei tipici padelloni, e mangiarlo nel frutteto di Fico. Tutto questo gustando un bicchiere rinfrescante di Sangria Lolea, preparato secondo tradizione, fatta con buon vino e ingredienti naturali. Ogni famiglia in Spagna ha la sua ricetta di sangria e in Casa Lolea hanno la propria miscela segreta, completamente artigianale, una perfetta combinazione di vino e frutta con un tocco frizzante.

L'evento, ospitato da Fico, è stato organizzato grazie alla partnership con Grandi Riso e il Consorzio della Paella di Valencia. Per maggiori informazioni e/o per acquistare il pranzo o la cena: https://www.eatalyworld.it/it/paella-day