Bologna, 11 giugno 2020 - Né il Coronavirus né tanto meno il lockdown fermano Gender Bender, il festival multidisciplinare prodotto dal Cassero Lgbti Center di Bologna che quest’anno giunge alla sua 18° edizione. Diventa maggiorenne Gender Bender con alcuni cambi radicali: dall’anticipo delle date a settembre, dal 7 al 18, agli spettacoli e alle proiezioni cinematografiche all’aperto nel Parco del Cavaticcio, alla sperimentazione di inedite occasioni formative online proposte con Teatro Arcobaleno a studenti, insegnanti e allievi e allieve della Scuola Gazzerro di Ert e con il progetto Corpi Elettrici a 20 allievi e allieve del Conservatorio e i 5 giovani dancemakers di Collettivo M_I_N_E.

Gender Bender è prodotto dal Cassero Lgbti Center ed è realizzato con il contributo di Regione Emilia Romagna – Assessorato alla Cultura, Comune di Bologna, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Fondazione Unipolis.

“In questo periodo di distanziamento fisico e sociale e di chiusura di teatri e cinema, così come di molti altri spazi culturali, Gender Bender non si ferma e anzi rilancia il suo impegno e i suoi valori - dichiarano Daniele Del Pozzo e Mauro Meneghelli, co-direttori artistici di Gender Bender -. L’emergenza sanitaria e la conseguente e importante ricaduta in termini di crisi economica e sociale spingono Gender Bender e tutto il Cassero Lgbti Center, che produce il festival, a diventare spazio di riflessione e di invenzione di risposte alle grandi questioni aperte di questo periodo, in particolar modo in ambito di sostenibilità sociale e di etica del lavoro. Gender Bender vuole stare al fianco dei lavoratori e della lavoratrici dello spettacolo, ideando insieme nuove possibilità di collaborazione, nuovi modelli di formazione, nuove relazioni. Scuole, teatri, cinema sono ancora chiusi e nessuno di noi ha ancora un'idea precisa di quando e come potremo tornare a frequentarli a pieno. In attesa di ricevere istruzioni in merito, crediamo che sia un nostro preciso dovere continuare a lavorare, impegnandoci con uno sforzo di immaginazione e creatività per trasformare i limiti effettivi di questa situazione in concrete opportunità”.

Gender Bender en plein air

Il 18esimo Gender Bender si terrà en plein air dal 7 - 18 settembre 2020 al Parco del Cavaticcio. Il festival utilizzerà un palco coperto per gli spettacoli di danza e uno schermo per le proiezioni cinema, con la possibilità di posizionare il pubblico seduto sulle gradinate del Parco, così da rispettare le disposizione relative alle distanze di sicurezza previste. Vista la necessaria limitazione dei voli, sarà eccezionalmente un'edizione senza la dimensione internazionale, solo con compagnie di danza italiane.

Tra gli artisti già confermati: Silvia Gribaudi, Masako Matsushita, Collettivo M_I_N_E, Daniele Ninarello, Luna Cenere, Riccardo Guratti. Il periodo è quello immediatamente successivo a Danza Urbana ed è stato fissato grazie a un preciso coordinamento tra i due festival, così da creare una proposta organica e articolata sulla danza contemporanea italiana a Bologna, lungo due settimane. Rimarrà invece confermata la selezione internazionale di titoli cinematografici, parte dei quali verrà resa disponibile anche su piattaforme online.

La programmazione cinema entrerà in dialogo con le azioni previste dal Coordinamento dei festival italiani di cinema Lgbtq, una rete che coinvolge nove festival nazionali per coordinare, soprattutto in questa fase di profondo ripensamento, azioni e traiettorie comuni. Ne fanno parte insieme a Gender Bender: Bari International Gender Film Festival, Florence Queer Festival di Firenze, Immaginaria International Film Festival di Roma, Festival Mix Milano, Orlando Identità Relazioni Possibilità di Bergamo, Sardinia Queer Film Festival di Cagliari, Sicilia Queer filmfest di Palermo, Some Prefer Cake Lesbian Film Festival di Bologna.

Corpi Elettrici

E' un nuovo progetto speciale di Gender Bender, realizzato insieme al Conservatorio G. B. Martini di Bologna. Consiste in un inedito percorso formativo e creativo della durata di circa due mesi, che fa lavorare insieme - online e attraverso un fitto dialogo su piattaforme digitali - 20 giovani studenti e studentesse dei corsi di Musica Applicata e Musica Elettroacustica del Conservatorio, coordinati dalla loro docente Daniela Cattivelli, musicista, compositrice e performer, e i 5 dancemakers del Collettivo M_I_N_E.

Al termine verranno prodotte 20 microdanze in video della durata di circa 2 minuti ciascuna, ognuna delle quali realizzata in stretto dialogo tra un dancemaker del Collettivo e un allievo o allieva del Conservatorio, attraverso uno scambio creativo tra i linguaggi della danza e della musica. I primi video saranno online a partire dal 17 giugno.

Corpi Elettrici nasce in questo periodo di distanziamento sociale ed è la risposta di Gender Bender e del Conservatorio che si propone di contrastare la fragilità lavorativa di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo dal vivo e della cultura.

“Investiamo nella formazione della nuova generazione di artisti, scommettendo sul futuro, per riconoscere il valore del lavoro artistico di giovani professionisti e professioniste”, spiegano Del Pozzo e Meneghelli.

Collettivo M_I_N_E sono cinque giovani e affermati dancemaker che hanno deciso di lavorare insieme alla ricerca di una poetica comune, valorizzando le singole personalità, ed è composto da Roberta Racis, Francesco Saverio Cavaliere, Silvia Sisto, Siro Guglielmi e Fabio Novembrini.

Corpi Elettrici è parte di Così sarà. La città che vogliamo, promosso dal Comune , realizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione, finanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020.

I laboratori di Teatro Arcobaleno

Gender Bender - insieme con i partner di Teatro Arcobaleno – reinventa le formule laboratoriali previste dal vivo per la 6° stagione in corso, e destinate alla formazione sui temi di genere per classi e insegnanti. I laboratori interrotti dal lockdown sono stati immediatamente adattati affinché potessero riprendere anche in modalità online.

È stato così possibile confermare La pentola dell’oro, i laboratori per una nuova generazione di attori e attrici, proposti da Teatro Arcobaleno per la Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di Ert. Dopo Liv Ferracchiati, è stata la volta di Tindaro Granata e di Marta Cuscunà, tre tra i nomi più interessanti della nuova drammaturgia e regia teatrale italiana, già presenti con dei loro lavori nelle precedenti stagioni di Teatro Arcobaleno. La pentola dell’oro è un percorso laboratoriale, teorico e pratico di scrittura drammaturgica e pratiche attoriali, che vuole affrontare da un punto di vista artistico e culturale i temi legati alle differenze, legate in particolare alle identità di genere e agli orientamenti sessuali.

Stessa rimodulazione anche per altri due laboratori della 6° stagione di Teatro Arcobaleno: Il destino è nel nome, laboratorio online sulle fiabe popolari condotto da Daria Paoletta con insegnanti della scuola primaria e secondaria curato in collaborazione con il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, e Teatro e genere: l’educazione alle differenze si fa a teatro, laboratorio online di Alessandro Berti per studenti e studentesse dell’Università di Bologna, nell’ambito dell’insegnamento di Innovazione didattica e tecnologie educative (IV anno di Scienze della Formazione Primaria), curato in collaborazione con il CSGE - Centro Studi sul Genere e l’Educazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna. I partner di Teatro Arcobaleno sono Gender Bender, La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione, ATER Associazione teatrale Emilia Romagna, Teatro dell’Argine, Dipartimento di Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin dell’Università degli Studi di Bologna, Casalecchio delle Culture - Comune di Casalecchio di Reno, LINFA - Luogo per l’Infanzia, Famiglie, Adolescenza, ASC Insieme - Azienda Servizi per la cittadinanza, Commissione Mosaico - Pari Opportunità d’insieme.