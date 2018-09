Bologna, 20 settembre 2018 – Si apriranno come scrigni per mostrare i loro tesori. I musei e i luoghi della cultura statali saranno i protagonisti delle Giornate europee del Patrimonio 2018, in programma sabato 22 e domenica 23 settembre.

Giorni in cui saranno aperti posti normalmente chiusi al pubblico, verranno organizzate iniziative speciali e visite guidate. La sera di sabato 22, inoltre, sono previste diverse aperture straordinarie al costo simbolico di 1 euro. Tutti gli eventi si ispireranno al tema ‘L’arte di condividere’.

Si poteva, quindi, non parlare di cibo? Non in una regione come l’Emilia Romagna. A Bologna andrà in scena ‘Panem et circenses’, mentre a Rimini l’Archivio di Stato ospiterà ‘A tavola non si invecchia: l’alimentazione in Romagna nel corso dei secoli’.

Ceramica protagonista a Ferrara domenica 23. Il giorno prima ci sarà una visita guidata in notturna alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, a Ravenna. Il pubblico reggiano potrà godersi lo spettacolo teatrale ‘Sogni di una notte di fine estate: i letti delle storie’. L’appuntamento è in Galleria Parmeggiani. La Galleria Estense di Modena si dedica con una mostra ai viaggi e ai viaggiatori. È un viaggio nel tempo, invece, quello del museo archeologico nazionale di Sarsina, dove sabato si parlerà delle donne romane ai tempi di Plauto. Questo, tuttavia, è solo un assaggio del programma completo, che potete consultare qui sotto.