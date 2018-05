Bologna, 7 maggio 2018 - E’ affidata al filosofo Massimo Cacciari la serata inaugurale de I Classici, ciclo di letture e lezioni classiche inventata dal Centro Studi “La permanenza del Classico” dell’Alma Mater, fondato e diretto dall’ex rettore Ivano Dionigi.

Giovedì 10, alle 21, nell’Aula Magna di Santa Lucia (via Castiglione, 36. Per informazioni: Centro Studi “La permanenza del Classico” tel. 0512098539 oppure permanenza@unibo.it) Cacciari guiderà i presenti in un percorso tra Sapere o potere attraverso i testi di Platone, Machiavelli e Shakespeare. Se per Platone il potere trova il suo fondamento nella scienza, Machiavelli celebra invece il doloroso divorzio tra potere e sapere che infine confliggeranno apertamente nelle rappresentazioni che ce ne dà William Shakespeare. Le letture sono invece affidate alle attrici Daria Deflorian, Monica Demuru e Monica Piseddu.

Giunti alla XVII edizione, i “Classici” 2018 guardano a Il potere: un mostro dalle molte teste che, come ricorda Lucrezio, “tutti inseguono ma nessuno riesce a raggiungere”. Nel corso delle serate, il nostro presente sarà raccontato attraverso i grandi testi dell’antichità greca e romana: da Platone e Sofocle a Lucrezio, Seneca, Cicerone e Sallustio. Con un’incursione appunto nella modernità grazie a Machiavelli e Shakespeare. A introdurre e commentare i testi, oltre a Massimo Cacciari, Luciano Canfora, Adriana Cavarero e Ivano Dionigi. Mentre per le letture ci saranno anche Arianna Scommegna e Fausto Russo Alesi, Elena Bucci e Marco Sgrosso, Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Il secondo appuntamento (17 maggio) vede al centro il nesso tra Potere e Congiura, su cui ci inducono a riflettere le orazioni contro Catilina di Cicerone e La congiura di Catilina di Sallustio. La lezione è affidata a uno dei massimi storici del nostro tempo: Luciano Canfora. Seguiranno le letture di Arianna Scommegna e Fausto Russo Alesi. Ad accompagnare le due voci, le musiche dal vivo al pianoforte di un talentuoso musicista: Giuseppe Fausto Modugno.

La terza serata (24 maggio), intitolata La prova del potere, è dedicata ad Antigone, celebre eroina del teatro sofocleo. L’omonima tragedia greca ritrae il fallimento di un potere che diviene sempre più autoreferenziale e tirannico, e descrive la politica come destino di quell’essere deinós (“spaventoso”) che è l’uomo. Sarà la filosofa Adriana Cavarero a introdurre il reading di Elena Bucci e Marco Sgrosso, fondatori, attori e registi della compagnia “Le Belle Bandiere”. I due interpreti ridaranno voce a tutti i personaggi della tragedia, con l’accompagnamento delle musiche originali di Dimitri Sillato, eseguite dal vivo al violino e al pianoforte.

Chiuderà il ciclo Servire il potere (31 maggio) in cui assisteremo a un inedito dialogo tra Lucrezio e Seneca, scritto, introdotto e commentato da Ivano Dionigi che, ai due poeti, ha consacrato moltissimi anni di studio. Se il primo, ne La natura delle cose, muove una critica feroce al potere, in particolare a quello romano, il secondo è da sempre segno della contraddizione. Dopo aver predicato e praticato l’impegno politico (negotium), si defila dalla scena pubblica e scrive il De otio in cui elogia la vita ritirata, sperimentando appieno che “dominare se stessi è il più grande potere”. A interpretare questo dialogo immaginario due attori: Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Il ciclo si giova delle nuove traduzioni e del contributo scientifico delle studiose e degli studiosi membri del Centro Studi “La permanenza del Classico”,Francesco Citti, Federico Condello, Elisa Dal Chiele, Giuseppe Dimatteo, Ivano Dionigi, Camillo Neri, Lucia Pasetti, Daniele Pellacani, Bruna Pieri, Ambra Russotti, Francesca Tomasi, Antonio Ziosi.

Modalità d’ingresso

L’ingresso è a inviti. Gli inviti potranno essere ritirati, fino ad esaurimento, il martedì precedente ciascuna rappresentazione, dalle 17 alle 18.30, al Centro Studi “La permanenza del Classico”, via Zamboni 32.

Per tutti coloro che non riusciranno ad essere presenti, sarà reso disponibile un servizio di diretta video on line, all’indirizzo http://www.permanenza.unibo.it