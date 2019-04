Bologna, 9 aprile 2019 - «Quando ho cominciato io, in sala di registrazione non c’erano neppure i computer», ammette Luca Carboni parlando della rivoluzione sonora raccontata dallo show con cui plana stasera alle 21 all’Europauditorium per mettere la parola fine alla tranche teatrale di questo fortunato Sputnik Tour. «La musica è cambiata tantissimo e nei 35 anni di canzoni che racconto sul palco assieme ad Antonello Giorgi, batteria, Ignazio Orlando, basso, Mauro Patelli e Vince Pastano, chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi, tastiere, c’è davvero un mondo».

I teatri sono tutti uguali o l’Europauditorium è più uguale degli altri?

«Da anni non facevo tour teatrali e questo cammino mi ha portato su palcoscenici dove non ero mai stato prima come il Nuovo di Udine o il Vittorio Emanuele di Messina, ma, al di là della scoperta, l’emozione di suonare a casa è sicuramente particolare; quello nella tua città è sempre il concerto più bello se viene bene, ma anche il più difficile perché sai di avere davanti amici che ti conoscono da una vita e che possono quindi spendere su di te giudizi importanti».

Cosa cambia nello spettacolo rispetto alla prima parte del cammino approdata all’Estragon?

«La base è la stessa del tour nei club, anche se abbiamo cambiato un po’ scaletta aggiungendo qualche ballata del passato e togliendo qualche brano ritmico di oggi perché il tour è teatrale e le maschere non amano troppo che la gente balli sulle sedie. Pure gli arrangiamenti sono un po’ più soft, anche se sempre elettronici. Immutata, invece, è l’energia».

Un recupero eccellente?

«Innanzitutto ‘Primavera’ perché, essendo questo Sputnik Tour un viaggio nel tempo, mi sembrava giusto ricordare i trent’anni di un album come ‘Persone silenziose’, che rimane uno dei più amati. Altri recuperi ‘Sarà un uomo’, da ‘Forever’, e ‘Mi ami davvero’, da quel ‘Lu*Ca’ un po’ segnato dall’essere uscito nel 2001 a poche settimane dall’11 Settembre».

Sorprese?

«Quasi sicuramente all’Europauditorium ci sarà Giorgio Poi, romano di nascita ma residente a Bologna, che ha scritto con me ‘Prima di partire’. La canteremo assieme dal vivo per la prima volta».

Il mondo dell’indie continua a guardare alla sua musica con grande interesse...

«Lo trovo un bel riconoscimento; tengo molto, infatti, a essere considerato una figura alternativa del pop italiano, uno che ha provato a starci dentro in modo un po’ diverso. L’attenzione e il rispetto di una generazione di musicisti che anagraficamente potrebbero essere miei figli, sono motivo di grande orgoglio; forse ad avvicinarci è il comune desiderio di approcciare la forma canzone con un linguaggio innovativo».

Com’è stato recepito il nuovo singolo ‘Ogni cosa che tu guardi’ scritto assieme ad Alessandro Raina e Dario Faini?

«Nonostante le tante novità presenti sul mercato in questo periodo, continua ad avere un suo spazio nelle programmazioni radiofoniche e questo è un buon segnale, perché significa che arriva al cuore, oltre che alle orecchie».

Cosa l’attende ora?

«Il disco è ancora vivo e il concerto molto apprezzato, quindi, dopo aver suonato nei club e nei teatri, siamo molto tentati di proseguire il cammino pure nei festival all’aperto».

