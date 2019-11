Bologna, 23 novembre 2019 - Il Natale bolognese è ricco di proposte e di appuntamenti. In città, infatti, durante il periodo delle feste, ci sono moltissimi mercatini di Natale per le vie del centro storico. Dolci, pezzi per il presepe, decorazioni, palle colorate e tante tante proposte per i regali da mettere sotto l’albero riempiono gli scaffali delle diverse bancarelle che si trovano in giro. Alcuni di questi appuntamenti sono storici della tradizione bolognese, mentre altri hanno preso piede solo negli ultimi anni.



Antica Fiera di Santa Lucia

A Bologna, sotto il portico dei Servi in strada Maggiore, ogni anno l’apertura della fiera di Santa Lucia indica che il Natale si avvicina ed è tempo di iniziare a pensare ad addobbi per la casa, per l’albero, servono nuove statuine per il presepe e i primi regalini da fare ad amici e parenti. La Fiera di Santa Lucia è aperta dal 17 novembre fino al 26 dicembre, orario continuato dalle 9 alle 20.



Mercatino Francese in Piazza Minghetti

Da qualche anno, anche piazza Minghetti, nel cuore della città, si prepara alle feste di Natale indossando un abito di croissant, spezie, macaron, formaggi prelibati e buon vino. Si tratta del villaggio di Natale francese che dal 23 novembre al 22 dicembre riempirà di casette di legno (aperte dalle 10 alle 22) piazza Minghetti.



Mercatino di Natale San Vincenzo de' Paoli ​

Non solo cibo e decorazioni natalizie. Gli ultimi due weekend di novembre, nel salone parrocchiale di San Vincenzo de’ Paoli, situato in via Ristori, ci sarà il consueto Mercatino di Natale. In vendita oggetti di antiquariato, modernariato, oggetti fatti a mano, vestiti, mobili. L’orario di accesso al pubblico è il sabato dalle 15.30 alle 19 e la domenica dalle dalle 9.30 fino alle 12.30 e dalle 17.30 fino alle 19.



Fiera di Natale via Altabella

Insieme alla Fiera di Santa Lucia, la fiera che costeggia San Pietro in via Altabella è uno sei simboli del Natale bolognese. Un appuntamento immancabile che permette alle persone di immergersi in una varietà di leccornie, ma soprattutto di numerose idee regalo personalizzabili sul momento. Oggetti per la casa, giocattoli, quaderni di cuoio, bigiotteria, sciarpe, cappelli, accendini, porta chiavi e cover per i cellulari. Per chi ha voglia di cominciare a respirare un po’ il Natale, questo è il primo passo. L’appuntamento quest’anno è dal 22 novembre al giorno dell’epifania, il 6 gennaio.



Mercatino dell’antiquariato sotto il voltone del Podestà ​

Altro appuntamento con il Natale bolognese è quello che si tiene sotto il Voltone del Podestà proprio nel pieno centro cittadino. Si tratta di un mercatino dell’antiquariato in cui aguzzare la vista per cercare il regalo di Natale più inaspettato di sempre. Quest’anno si terrà dal 12 al 24 dicembre. Gli orari? Sarà aperto dalle 8.30 alle 19 circa.



Regali a Palazzo

A palazzo Re Enzo, in piazza Nettuno, ci sarà una delle più importanti vetrine del regalo natalizio di Bologna. Palazzo Re Enzo accoglie per tre giornate maestri artigiani che faranno vivere esperienze uniche attraverso performance teatrali, mostre, laboratori artigianali, presentazione di libri alla presenza degli autori e letture ad alta voce. L’ingresso è gratuito e seguirà questi orari: venerdì 6 dicembre 2019: ore 10 – 21.30; sabato 7 dicembre 2019: ore 10 – 21.30; domenica 8 dicembre 2019: ore 10 – 20.



Mercatino di Natale in San Francesco

Nel chiostro dei morti, alla basilica di San Francesco, in piazza Malpighi, torna il mercatino di Natale. Tanti presepi provenienti da tutto il mondo, di ogni dimensione, decorazioni di diverso tipo e oggettistica varia per ispirare qualche buona idea di regalo. Il mercatino è aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 dal 24 novembre al 6 gennaio.



Natale a Porta Galliera ​

Finito il Cioccioshow, la piazza XX Settembre si veste per Natale. L'appuntamento, infatti, è proprio con lo shopping delle festività più attese di tutto l’anno. Dal 28 novembre fino all’epifania la piazza si anima con un mercatino dove è possibile trovare articoli d'abbigliamento e accessori, idee regalo e tanto altro ancora. Ad attendere i più piccoli, una piccola giostra per la gioia con cavalli, carrozze e automobiline. Orario della manifestazione: dalle 9.30 alle 19.30.