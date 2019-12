Bologna, 7 dicembre 2019 - E’ la mostra più attesa. Quella che ha richiesto tre anni di lavoro preparatorio, quella da cui ci si aspetta un grande riscontro di pubblico, quella che riafferma, attraverso una narrazione sì scientifica ma anche fortemente attrattiva, un’identità precisa della città e del museo che la ospita. Perché, come si diceva ieri alla presentazione, ‘siamo tutti etruschi’. Si apre dunque oggi all’Archeologico, dove resterà fino al 24 maggio, ‘Etruschi-Viaggio nella terra dei Rasna’, la grande esposizione promossa e progettata dall’Istituzione Musei in collaborazione con la cattedra di etruscologia dell’università, realizzata da Electa (che si è assunta il rischio d’impresa dell’operazione) e posta sotto l’alto patrocinio del presidente della Repubblica. «Una mostra da ricordare», la definisce l’assessore Matteo Lepore.

E i motivi di interesse, al di là della ricchezza dell’esposizione che propone 1400 oggetti provenienti da 60 musei ed enti (di cui solo 4 stranieri), sono molteplici. Uno su tutti lo sottolinea il professor Giuseppe Sassatelli: l’aver spazzato via tutti i luoghi comuni sugli etruschi legati al mistero della lingua, alla libertà delle donne e al piacere del vino per concentrare l’attenzione del visitatore su quell’incredibile realtà che è stata la grande Etruria, il vasto territorio dei Rasna (e cioé gli etruschi) che andava dal Po al Sele, in Campania.

E’ da questo studio che si può scoprire come a quella popolazione si debba la fondazione e la strutturazione politica e sociale delle città (Bologna e Pontecagnano), un’intensa attività economica legata ai commerci, alle miniere e all’agricoltura, una fertile produzione artistica soprattutto attraverso la scultura, una diversa ideologia funeraria e una forte capacità di relazioni con altre popolazioni del Mediterraneo come i greci. Tutti questi sono temi che hanno animato gli studi degli ultimi decenni e che 19 anni fa, quando l’Archeologico ospitò la bellissima mostra ‘Principi etruschi fra Mediterraneo ed Europa’, non erano così presenti.



L’esposizione, che come appeal rimanda a quella sull’antico Egitto del 2015, coincide – sottolinea il presidente dell’Istituzione Musei, Roberto Grandi - anche con la riapertura del secondo piano del museo dove sono ospitate le collezioni permanenti, avviando un inevitabile dialogo fra le opere. Perché Bologna è un luogo dal cuore etrusco e lo dimostrano anche alcuni materiali esposti come il raffinato corredo di suppellettili in legno perfettamente conservato rinvenuto in via Belle Arti. Paola Giovetti, responsabile dell’Archeologico, racconta che non è stato semplice individuare la chiave della mostra e che alla fine la parola vincente è risultata ‘viaggio’. Perché non c’è nessuna metafora migliore per raccontare quel luogo di intermediazione fra il Mediterraneo e l’Europa che è stata la terra dei Rasna.



La carta vincente dell’esposizione è, come si è detto, la sinergia fra i più recenti studi accademici e la gradevolezza del percorso: molto bello l’allestimento di Panstudio che gioca, nel labirinto espositivo, su alcuni accesi colori simbolici delle aree geografiche esaminate. C’è una prima parte , introdotta da grandi pareti a specchio, in cui si offre un momento di preparazione al viaggio, mostrando al visitatore i lineamenti principali della storia e della cultura del popolo etrusco attraverso oggetti e contesti archeologici fortemente identificativi.

Poi l’esposizione, la cui immagina guida è l’antefissa configurata a testa di Acheloo proveniente da Cerveteri, si divide sostanzialmente in due parti, una dedicata alla storia dei Rasna dal punto di vista cronologico e l’altra, molto più corposa, dal punto di vista geografico. La novità è la grande attenzione che viene posta a zone finora poco frequentate come quelle del centro-sud: colpiscono i corredi funerari principeschi provenienti dalla Campania o il bronzeo elmo con visiera rinvenuto a Vulci. Eppoi, salendo, le urne policrome dell’area perugina, il deposito delle armi rinvenuto a Baratti, la stele di Avile Tite di Volterra.

L’ultima sezione è dedicata all’Etruria padana, una zona che da Verucchio arriva ad Adria attraversando Bologna. La città che fonti antiche chiamavano, guarda un po’, Princeps Etruriae.



© Riproduzione riservata