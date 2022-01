Bologna, 30 dicembre 2021 - Le restrizioni hanno soppresso tutti gli eventi serali in programma per il 31 dicembre 2021. Ma anche se la notte di San Silvestro si andrà a letto presto, restano salvi dal decreto i luoghi della cultura (che rimarranno con capienza al 100%). Ecco le mostre da visitare a Bologna, il giorno di Capodanno 2022.

Da quasi un secolo a Bologna il passaggio dal vecchio al nuovo anno è scandito dal rogo del Vecchione, gigantesca scultura che, allo scoccare della mezzanotte, viene bruciata in piazza Maggiore, un mod per lasciarsi alle spalle le cose meno piacevoli dell'anno appena finito. Dagli anni ‘90 del secolo scorso l’ideazione del Vecchione viene affidata dal Comune ad artisti legati alla città, con una formula che preserva il rito tradizionale connotandolo in realtà di un significato artistico totalmente nuovo. Quest'anno i Vecchioni 'a misura d'uomo' realizzati da Gabriele Lamberti, Pirro Cuniberti, Emilio Tadini, Tullio Pericoli ed Emanuele Luzzati, fino ad oggi custoditi nei magazzini comunali, verranno esposti per la prima volta al pubblico. La mostra “Vecchi Vecchioni”, ad accesso gratuito, è aperta tutti i giorni – festivi compresi – dalle 9.30 alle 18.30. Si trova a Palazzo D'accursio (Manica Lunga), in Piazza Maggiore.

The moment right before

È l'esposizione personale di Karin Andersen ed Elisa Muliere a cura di Adiacenze. Si trova nel nuovo spazio espositivo 'Artoo', in Strada Maggiore 71. Elisa Muliere racconta, attraverso codici archetipici, onirico/poetici, di universi di transitorietà e forme di alterità, Karin Andersen mette in mostra un rovesciamento del mondo umano in una diffusa "animalità" neutrale. Il loro incontro dà vita a un luogo ibrido popolato da esseri e storie da scoprire e comprendere nella loro diversità. La mostra è gratuita e visitabile su appuntamento inviando una mail a press@artoo.eu.

Buongiorno Signor Morandi. Disegni di Giorgio Lodi

Il Museo Morandi, via Fondazza 36, prosegue con la programmazione di eventi espositivi di artisti il cui lavoro si pone in connessione con Giorgio Morandi. 'Buongiorno Signor Morandi' è la mostra di disegni di Giorgio Lodi e di documenti provenienti dagli archivi del museo e di carlo zucchini, curatore della mostra. il titolo prescelto è evocativo del dipinto di gustave courbet bonjour monsieur courbet e racchiude l’essenza del progetto: ricostruire, attraverso una selezione di ritratti, lettere, fotografie ed altri materiali, la costellazione di persone illustri - amici e conoscenti - che hanno frequentato casa morandi e incontrato l’artista. Sabato l'apertura è dalle 14 alle 17 (la domenica è aperto anche la mattina dalle 10 alle 14). L'evento è gratuito.

Dante e la miniatura a Bologna al tempo di Oderisi da Gubbio e Franco Bolognese

Dante passò per Bologna più di una volta. La prima, probabilmente, come studente 'fuori sede'. È proprio nella 'Dotta' che incontrò il miniatore Oderisi da Gubbio, poi menzionato nel IX canto del Purgatorio. A Oderisi è attribuito il 'primo stile' di miniatura, mentre il 'secondo stile' a Franco Bolognese. Anche questo secondo miniatore è citato nella Commedia dantesca. I codici miniati del primissimi anni del Trecento sono ora esposti al Museo Civico Medievale, in via Manzoni 4. Nei giorni festivi l'apertura è dalle 10 alle 19. Il costo d'ingresso è di 6 euro (3 euro il ridotto).

Real Bodies Experience

Si tratta di una mostra inedita, dedicata all'anatomia che approda per la prima volta in Italia. La ospita Palazzo Pallavicini, in via San Felice 24. Grazie alla moderna tecnica della plastinazione presente a Real Bodies Experience, è possibile ammirare la vera anatomia umana con corpi e organi trattati in modo da poter essere conservati ed esposti al pubblico senza difficoltà. Inoltre alla mostra è possibile entrare ancor di più all’interno del corpo umano grazie alle avanzate tecnologie di realtà virtuali presenti a Palazzo Pallavicini di Bologna. Un viaggio all’interno del corpo umano, dall’inizio alla fine del suo sviluppo. Il 1 gennaio l'ingresso è dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso). Il biglietto costa 21,50 euro.

Jurassic Experience

Un percorso interattivo dedicato agli esseri più antichi e misteriosi di sempre, adatto a tutta la famiglia. Si trova negli spazi del Dumbo, in via Casarini 19. La mostra prevede un percorso di circa due ore attraverso le più incredibili scene di dinosauri reali, animati e a grandezza naturale. Completano il percorso didattico 30 stazioni di realtà virtuale Vr create per immergersi nel giurassico. Sabato 1 gennaio, la 'Jurassic Experience' è aperta dalle 14 alle 19 (ore 18 ultimo ingresso). Il biglietto ha un costo di 16,50 euro.

Statuette. Presepi storici della tradizione bolognese

Casa Saraceni, via Farini 15, ospita la mostra 'Statuette, Presepi storici della tradizione bolognese'. L'esposizione delle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. È la tradizionale mostra della raccolta di statuette da presepio dei secoli XVIII-XIX, acquisite nel 2007 sul mercato antiquario dalla Fondazione. Le statuette sono state realizzate in terracotta da artisti bolognesi nella seconda metà del Settecento e agli inizi dell’Ottocento. Provengono da collezioni storiche, come quelle della famiglia Baiesi o quella Zacchia Rondinini. La mostra il 1 gennaio è aperta dalle 10 alle 18 e l'ingresso è gratuito.