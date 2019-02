Bologna, 2 febbraio 2019 - La notte dedicata all'arte arriva in città. Tra Dj set, musei aperti, performance e eventi Arte Fiera porta con sé, come da tradizione, l'Art City White Night (qui gli eventi da non perdere), uno dei sabati sera più alternativi e attesi da bolognesi e visitatori. I musei tengono aperte le porte sino a tarda notte, molti delle mostre cittadine saranno, infatti, visitabili sino a mezzanotte come riportato nel programma.

White Night: tutte le feste in bianco - Art City White Night: qui la mappa con tutti gli eventi

Tuttavia, non sarà necessario aspettare la sera per godersi qualche appuntamento, fin dalla mattina. infatti, le performance disponibili saranno tante. Oltre alle mostre inaugurate nelle giornate precedenti, per oggi ci sono tanti appuntamenti da segnalare

- Per gli interessanti al profondo legame tra arte e scienza, Thomas Struth accompagnerà i visitatori del MAST in una mostra viaggio dal nome Nature & Politics. Le numerose fotografie a soggetto scientifico e tecnologico sfideranno le persone nella comprensione del loro significato;

- Inaugura alle 18, allo spazio espositivo Tripla (via Indipendenza) Shutter, l'opera dell'artista britannico Rob Chavasse che, in modo del tutto anticonvenzionale, prova a studiare il futuro commerciale delle vetrine;

- Per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni, al MAMbo (via Don Minzoni) si terrà la Walk on Art, un itinerario per i più giovani alla scoperta di ArtCity con partenza alle 15;

- Il Dj Huerco S., anticipato da Messner e seguito da Mayo Soulomon, si esibirà nel suo Abstract-house Set al MAMbo alle ore 20;

- Nella Biblioteca della Salaborsa Fruit Exhibition cura la mostra di Cosimo Veneziano. Out of the Aenos aperta dalle 10 alle 20; Con un talk speciale alle 18 a Palazzo Isolani (via Santo Stefano 16);

- Dalle 23.23 al Cinema Medica Palace (via Monte Grappa 9) il Cinema Event "Guerra e Pace" con Petr Bystrov, Giovanni De Donà, con un ospite d'eccezione direttamente dalla Russia che guiderà il pubblico in una lezione all'autodisciplina;

- Anche l'Accademia di Belle Arti (via Belle Arti 54) partecipa alla serata dell'arte con ABABO White White Night in cui, dalle 21 alle 2 di notte, si alterneranno Mostre, eventi e performance;

- Sempre a Palazzo Isolani, alle 18.30 Erik Kessels & Chantal Rens presentano una Performance Art Tattoo Shop;

- La performance Hidden #1 di Floriana Mitchell e Nicola Amato sarà visibile alla casa di Barbara (via Luigi Serra5) dalle 17 alle 24;

- Per chi, invece, fosse interessato a vedere la mostra "I fiori Blu" di Francesca Zaboli, dalle 19.30 alle 24 è visitabile alla Casetta dell'Artista in via Cesare Battisti 9;

- La Fondazione Massimo e Sonia Cirulli (via Emilia 275) apre al pubblico la sua nuova sede con la mostra Universo Futurista, un inno alla vitalità artistica e creativa tipica di quell'arte. La mostra sarà accessibile dalle 19.30 alle 21;

- La Performance i Pilastri della Terra di Virginia Zanetti si terrà alle 15 in Piazza Nettuno e alle 12 al Monumento ai caduti di Sabbiuno.

Ecco le 10 opere da non perdere (a cura di Benedetta Cucci):



© Riproduzione riservata