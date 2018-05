Bologna, 17 maggio 2018 – La notte custodisce il fascino dell’ignoto. Una suggestione che sabato si sommerà alle emozioni suscitate dalle opere d’arte. È la Notte europea dei Musei 2018, un appuntamento eccezionale nell’ambito della Festa dei Musei. Le date da segnare sul calendario sono il 19 e il 20 maggio, giorni nei quali le aperture diurne di alcune esposizioni emiliano-romagnole osserveranno gli orari ordinari, con i consueti costi. Ma la notte no, come canta Renzo Arbore.

Sabato, infatti, sono in programma aperture straordinarie di tre ore che prenderanno il via al calar della sera. Dalle 20 alle 23, per esempio, la Pinacoteca Nazionale di Bologna inaugurerà ‘Assaporare l’arte’, un progetto dedicato al rapporto tra arte e cibo.

Notte dei Musei 2018, gli eventi nelle Marche

Dalle 19.30, a Ferrara, le sale del Castello Estense ospiteranno i concerti del Conservatorio Frescobaldi, mentre il Museo civico di storia naturale aprirà le sue porte a ingresso gratuito. E se a Forlì sarà possibile ammirare i grandi quadri del Seicento di Palazzo del Merenda, il museo archeologico di Forlimpopoli offrirà un’esperienza plurisensoriale che s’intitola ‘Erbe e spezie… con il naso nella storia’.

Modena aprirà la Galleria Estense, che ospita la mostra ‘Da Correggio a Guercino. Capolavori su carta della collezione dei Duchi d’Este’; e porterà la musica dei maestri della classica al museo di anatomia. Alle 22 si accenderà pure la Fortezza di San Leo, nel Riminese. Ma gli eventi non finiscono qui: sarà lunga la Notte dei Musei in Emilia Romagna.



Il programma della Festa dei Musei e della Notte dei Musei