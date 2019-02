Bologna, 20 febbraio 2019 - Si intitola “Tempo di Lui”. Con questa pièce teatrale Paola Gatta ci propone un intenso monologo incentrato sulla storia di tre donne, o meglio, tre donne molto speciali: Santa Giovanna D'Arco, Santa Teresa di Lisieux, Gabrielle Bossis. Figure che richiamano tre elementi fondamentali: il fuoco, l'aria e l'acqua, Appuntamento presso la sala della comunità Bristol (via Toscana 146) lunedì 25 febbraio alle 21.

La trama. Spostandosi continuamente su più piani temporali, tra presente e passato, una donna scopre il trascorso di altre donne, ma per fare questo deve afferrare qualcosa che appartiene a sé. Attraverso i secoli il cuore dell'una continua a battere nel cuore dell'altra, seguendone le orme attraverso il sacrificio, la donazione di sé e la ricerca del divino nell'altro. In modi diversi tutte seguono una Voce guida, il suono dell'Assoluto in grado di capovolgere ogni storia.

I testi del monologo di e con Paola Gatta sono liberamente tratti da “Magnificat”, di Alda Merini, “Giovanna D'Arco”, di Marialuisa Spaziani, “Il volto velato” di Maricla Boggio, “Lui e io” di Gabrielle Bossis. Musiche originali di Marco Deligia, immagini di Cristiano Cossu.