Bologna, 2 settembre 2018 - Quasi allo scoccare della mezzanotte termina il concerto di Radio Bruno Estate, con la folla ancora in visibilio che chiede il bis. L’ultima tappa si rivela un successo, con 12mila e 800 spettatori.(FOTO). Nemmeno la pioggia infatti ha scoraggiato i tantissimi in Piazza maggiore, che si sono scatenati da subito con Noemi e poi Dodi Battaglia (VIDEO), Shade ed Elodie. (VIDEO)

"Avevo una lista di posti in cui mi sarebbe piaciuto cantare: questa piazza era nella mia lista e sono felice di esserci" ha commentato dal palco Michele Bravi. E poi a salutare Bologna arrivano le Vibrazioni: "Inizia settembre ed è subito pioggia e ciao estate - scherza la band - ma voi siete magnifici e avete resistito sotto la pioggia: e allora noi facciamo rock and roll”. E così è stato.

Fan in visibilio poi per Benji e Fede, attesissimi sopratutto dal pubblico più giovane. "È come essere a casa stasera". commenta il duo di cantanti. Con loro a far scatenare il pubblico anche Annalisa, che in anteprima canta il suo nuovo singolo “Un domani” e la hit estiva “Bye bye”. Un ritornello che è un finto saluto per gli spettatori, perché a susseguirsi poi sul palco sono tanti altri artisti, come i The Kolors, Emis Killa e Alice Merton.

Lo spettacolo continua poi con l’attesissimo J-Ax (VIDEO) che festeggia 25 anni di dischi e per l’occasione regala ai fan sei di suoi successi. "Sono stati 25 anni incredibili e vado avanti per altri 25: spero che mi seguiate". Il gran finale è toccato a Gabry Ponte. Fumo, stelle filanti e fuoco: "Bologna sei una meraviglia" commenta il cantante. Piazza Maggiore conclude ballando e cantando a squarcia gola, con uno spettacolo che si rivela fino alla fine un successo.

La lunga giornata, in realtà, è cominciata presto: molti erano in attesa davanti agli accessi (VIDEO) fin dalle 7 di mattina. In via dell'Archiginnasio e in piazza Re Enzo: erano in centinaia ad attendere il via libera da parte della sicurezza (VIDEO) e, per evitare discussioni, hanno deciso di scrivere l'ordine di arrivo con un pennarello culla mano.

Alle 18 è scattato il via libera e la consegna dei numeri per l'accesso alla piazza a numero limitato per ragioni di sicurezza. "Siamo venuti qua dalla Sicilia apposta per l’evento - commenta una mamma con figlia al seguito - e la prima fila non si abbandona mai". “Veniamo dalla Toscana, da 20 chilometri da Firenze e siamo arrivati tra le 7 e le 7 e mezzo - sorride Denise Uboldi, che con la figlia è stata la prima ad arrivare sul posto -. Non vediamo l’ora di assistere allo show di Benji & Fede”. Ed è proprio il duo modenese a catalizzare l’attenzione della maggior parte dei giovanissimi supporter, ma tra i più gettonati anche Shade, Noemi e Gabri Ponte. I veterani, invece, ammettono di essere venuti soprattutto per non perdersi il live di Dodi Battaglia.