Bologna, 7 settembre 2019 - Una rivoluzione copernicana, con l’uomo che si defila dal centro del sistema solare e lascia spazio al benessere del pianeta. Ruota tutto intorno alla Terra e al suo futuro, dall’alimentazione alla cosmesi e dal tempo libero al lavoro, l’universo di Sana 2019, il 31esimo Salone del biologico e del naturale che, dopo il taglio del nastro di ieri mattina, occuperà sei padiglioni della Fiera di Bologna, con i loro 60mila metri quadrati, fino al pomeriggio di lunedì 9. Un’edizione ampliata, quella appena avviata, che vedrà la presenza di oltre 1.000 espositori, con un migliaio di nuovi prodotti e i grandi classici del settore, e di buyer stranieri in arrivo da oltre 30 Paesi, perché il comparto italiano del bio possa continuare sulla strada di crescita esponenziale che ha appena imboccato.

Non solo cibo, ma un’intera galassia di idee per tutta la famiglia, per tutti i momenti della giornata e per tutte le tasche. Con la buona salute e le pratiche virtuose per l’uomo e l’ambiente a legare insieme ogni cosa, in un percorso del benessere più verde che mai. Per iniziare il viaggio, però, conviene muovere i primi passi lungo la strada del palato, cominciando dal momento del risveglio.

È una ‘supercolazione’, infatti, quella offerta dal marchio Risveglio di Buddha, della società Iswari, con i suoi fiocchi di lampone istantanei ad alto contenuto di manganese, fosforo e magnesio.

Una piccola chicca per chi ama la cucina mediterranea declinata ovviamente in modo bio, è poi l’offerta di erbe della nostra macchia messa in tavola da Filippone Agricoltori siciliani, che ha appena lanciato sul mercato il rosmarino e l’origano di Sicilia in versione biologica, di aspetto naturale e dal profumo inconfondibile.

Non poteva mancare il miele, forte di proprietà benefiche che l’uomo ha riconosciuto ormai da migliaia di anni, Da Mielizia Bio, in questo senso, arrivano gli integratori e gli sciroppi biologici e 100% naturali frutto dell’operosità delle api nostrane.

Altro protagonista di un regime alimentare sano, c’è poi il pane. A stupire, però, nell’interpretazione che ne dà Unica, è la forma, con il più noto derivato della farina che diventa cestino commestibile per alimenti, per lottare contro il consumo di plastica.

Esaurito il viaggio culinario, si apre a Sana quello nel mondo della cosmesi naturale e della cura del corpo, con i saponi vegetali per lo scrub che, nella versione targata Arcadia Srl, diventano supporto per vignette e illustrazioni divertenti, chiaramente in tema ‘green’.

Stesso spirito e stessa provenienza biologica, ancora, per la Linea Detox di Puravida Bio, con un tris di prodotti che comprende crema, siero e maschera da pescare da un’unica, colorata confezione.

Ultima idee per il benessere delle signore, invece, è il kit anti-età che compone la Linea Menopausa di Zuccari Srl, con prodotti drenanti, per il controllo del peso e per il contenimento dei sintomi menopausali a base di ananas.

L’ultimo capitolo dell’avventura biologica di Sana, inoltre, è dedicato a quello che all’expo chiamano ‘green lifestyle’, un modo di essere che comprende tanti spunti diversi, come ad esempio i foulard di bamboo termico di Bamboo Style, anallergici, traspiranti, antibatterici ed ecosostenibili.

Sempre capi di abbigliamento, ma questa volta pensati espressamente per i più piccoli, sono poi le tutine, i pigiami e i capi di intimo di Tatanatura, la società che, tra i suoi 16 marchi, non deroga mai sulla sostenibilità e la riciclabilità dei materiali, oltre che sul bando totale della plastica.

Una casa che rispetti l’ecosistema, infine, non potrà certo essere lavata con detergenti inquinanti, come i nostri vestiti avranno bisogno di un detersivo ecologico e biologico. A portarlo a Sana è Orsi Srl, con il suo neonato Orsetto, per una lavatrice che, accanto al bianco, pensa anche al verde.

Gli orari

Sabato 7, domenica 8 settembre: dalle 9.30 alle 18.30 - Lunedì 9 settembre: dalle 9.30 alle 17.00