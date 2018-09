Bologna, 11 settembre 2018 - Torna Saragozza in Festa: una quattro giorni, da giovedì 13 a domenica 16 settembre tra street food, musica, mercatini artigianali e dell'usato bimbi, artisti di strada, spettacoli, teatro dei burattini, giochi e laboratori per i più piccoli che si tene nel giardino di Villa Cassarini (di fronte a porta Saragozza). Ad organizzare l’evento che ha il patrocinio del Quartiere Porto-Saragozza, i Beer Brothers On Ther Road (Orari: giovedì 13 e venerdì 14: dalle 18 alle 24; sabato 15 e domenica 16: dalle 10 alle 24. Per info: https://www.facebook.com/Saragozza-in-Festa-1712023035760937/).



Un festa per famiglie che, dopo il successo dello scorso anno, si rinnova con tante iniziative e novità. Ci saranno musica dal vivo, artisti di strada, un mercatino artigianale con bellissime opere dell'ingegno e di riciclo creativo, laboratori (anche in lingua inglese) ed esibizioni di danza che coinvolgeranno i più piccoli, e ancora teatro dei burattini (sabato 15), caccia al tesoro, corsi di massaggio infantile, il “Mercatino Mamme” (sabato 15 e domenica 16) dedicato all'universo dell'usato bimbi. Senza dimenticare nella giornata di domenica l'appuntamento con i bellissimi giochi in legno di Ludobus-Legnogiocando. Tutte attività a partecipazione gratuita.



A pranzo e cena golose specialità di street food soddisfaranno anche i palati più curiosi fra arrosticini di pecora dall'Abruzzo, fritti marchigiani, borlenghi al pesto delle montagne modenesi, proposte vegetariane, pizza e hamburger gourmet, primi fatti in casa della tradizione bolognese, dolci e pasticceria siciliani. Nell'area bar anche una super selezione di birre artigianali e tradizionali, con una decina di spine che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del territorio e non solo.