Bologna, 16 luglio 2019 - «Un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco passo per l’umanità». Quanto è diventata iconica questa frase pronunciata dal comandante Neil Armstrong. Tanto iconica da trasformarsi in tormentone, applicato a situazioni di ogni tipo, cui si vuole aggiungere un tocco di ironia, soprattutto se di poca audacia. E invece ecco che proprio quest’anno, la mitica frase trova la sua perfetta collocazione perchè compie 50 anni. E già da oggi cominciano in città quelle celebrazioni che giungeranno a compimento il 21 luglio, perché in questa data, alle 4:56 minuti e 15 secondi in Italia, le 22:56 minuti e 15 secondi (east time) del 20 luglio negli Stati Uniti, avvenne l’allunaggio e il comandante della missione Apollo 11 impresse la sua orma sul misterioso satellite che, precedentemente, grazie al regista Georges Méliès che firmò «Le Voyage dans la lune». Il primo vero film di fantascienza, dal 1902 ha anche un volto, quello della luna con la navicella piantata in un occhio, che vedremo all’Arena Puccini il 20 luglio, dopo la proiezione de «Il traditore» di Marco Bellocchio, mentre in piazza Maggiore nell’ambito di «Sotto le stelle del cinema», sarà proiettato «Interstellar» in collaborazione con Inaf-Oas.

E proprio gli astronomi dell’Inaf-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio e gli animatori scientifici della Sofos, questa sera alle 21,30 al Parco San Donnino, racconteranno la luna dal punto di vista scientifico, mentre l’attrice Simona Sagone leggerá brani che riguardano il nostro satellite e i musicisti Giuseppe Sportaro e Federica Pasquali suoneranno musiche ispirate dal corpo celeste. Le note di flauto, violoncello, viola e voce si alterneranno durante la serata interpretando musica barocca di Benedetto Marcello, Pietro Pulli e Paolo Benedetto Bellinzani, mentre le poesie di Whitman, Shelley, Leopardi e le novelle di Calvino racconteranno in versi la Luna e le stelle. Ma l’attesa più trepidante sarà per lei, la Luna, che a fine serata mostrerà un eclisse parziale che coprirà metà della superficie. Sempre questa sera è prevista la visita al telescopio storico di Loiano e osservazione diretta di alcuni oggetti astronomici come una stella doppia, un ammasso globulare, una nebulosa planetaria. La visita di due ore, dalle 21, comprende un breve cenno della storia della stazione astronomica, la spiegazione del telescopio e degli strumenti utilizzati dagli astronomi ed eventuale osservazione diretta del cielo notturno, se è bel tempo.

Gli appuntamenti fanno parte della rassegna «Col favore del buio. Visite e serate di osservazione del cielo stellato», che ogni anno porta i bolognesi col naso all’insù fino a settembre. Questa è naturalmente un’edizione speciale, dedicata alla luna, ma non mancheranno le le tradizionali serate di sia per adulti che per bambini, per osservare il cielo col telescopio o assistere ad uno spettacolo al planetario digitale. E’ importante prenotare all’indirizzo visite.loiano@inaf.it. L’osservazione del cielo con l’aiuto di un potente raggio laser in grado di puntare stelle e pianeti sarà invece il 24 luglio al parco di Villa Ghigi di Bologna e la sera successiva, 25 luglio, al Campo sportivo di Loiano. Infine, il 20 luglio, al bio-agriturismo Dulcamara a Ozzano, serata «La notte della Luna» con aperitivo cena a buffet (prenotare allo 051/796643) e poi incontro con gli astronomi di Inaf-Oas.