Bologna, 7 settembre 2021 - Ricominciano gli eventi, ed è un buon segno. Torna infatti, per la 24esima edizione (settima autunnale), venerdì, sabato e domenica (dalle 10 alle 20), l’iniziativa Giardini & Terrazzi Garden Show & Mostra Mercato nell’accogliente parco dei Giardini Margherita (l’entrata è gratuita). "È un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom – perché si integra pienamente con le esigenze delle persone...

Bologna, 7 settembre 2021 - Ricominciano gli eventi, ed è un buon segno. Torna infatti, per la 24esima edizione (settima autunnale), venerdì, sabato e domenica (dalle 10 alle 20), l’iniziativa Giardini & Terrazzi Garden Show & Mostra Mercato nell’accogliente parco dei Giardini Margherita (l’entrata è gratuita). "È un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom – perché si integra pienamente con le esigenze delle persone che, specialmente dopo i periodi Covid, desiderano pensare all’ambiente in cui vivono e alla propria salute. Gli espositori presenti, consapevoli di queste necessità, mettono a disposizione del pubblico ogni sorta di novità e prodotti sempre di alta qualità. Noi, come Ascom, assieme al Comune e al Quartiere Santo Stefano, appoggiamo questo tipo di eventi".

L’edizione propone un variegato panorama di fioriture, piante settembrine ed autunnali da esterni e interni, artigianato di pregio, complementi di arredo per la casa e giardino, abbigliamento vintage con grandi firme e prodotti dei territori adatti a palati eccellenti. Gli espositori presenti sono 163 e la manifestazione è come sempre organizzata dalla efficiente super visione di Oddone Sangiorgi e Jacob Kovo. "Particolare attenzione – ha precisato l’agronoma Rosa Amorevole – in questa edizione viene data al verde ovviamente, al benessere e ai temi sociali, settori molto sentiti e condivisi".

Un itinerario tra natura, arte, letteratura e solidarietà, promosso da Inner Wheel Bologna, San Lazzaro e Valsamoggia Terre D’Acqua, propone una serie di eventi che iniziano venerdì alle 16 alla palazzina Liberty dei Giardini con la storica dell’arte Elisabetta Landi, per continuare nei giorni successivi con visite al Giardino degli Angeli a Castel San Pietro con il Fai (prenotazioni: savenasillaro@gruppofai.fondambiente.it), una Camminata nel Parco contro il Cyberbullismo ed altri accattivanti appuntamenti. Per il settore della bellezza che si fonde con il benessere personale Wellness Pavilion dà ampio spazio al fitness e a trattamenti gratuiti e in sicurezza, però previa prenotazione.

L’angolo dedicato ai cani non può di certo mancare: quindi, Umberto Guerini di Passion for Dogs, dimostrerà al padrone come educare e giocare con il proprio cane. Per entrare nel parco dei Giardini Margherita nella zona dove si svolge l’evento bisogna essere forniti di green pass, come per partecipare alle collaterali iniziative. Info: www.giardinieterrazzi.eu