Bologna, 6 giugno 2019 - Il boom è stato repentino e inaspettato. Neanche un anno di vita, e la via della Lana e della Seta, il percorso a piedi da Bologna a Prato attraverso le bellezze dell’Appennino, registra già un’affluenza da record. Tutto esaurito a Pasqua e a maggio nonostante il maltempo, con una media di oltre 50 persone al giorno che fa sperare in meglio per la stagione estiva. Numeri piccolissimi se guardati con gli occhi del turismo di massa, ma il punto in fondo sta proprio qui: scappare dai ritmi frenetici della vita quotidiana e immergersi a passo d’uomo nella natura per 24 ore al giorno non è cosa per tutti. Ma se sempre più persone ne vengono attratte, allora qualcosa vorrà pur dire. Il percorso è di circa 130 chilometri, da dividere in sei tappe a seconda del passo di ciascuno, percorrendo il crinale parallelo alla sorella maggiore, la Via degli Dei.

Rispetto alla quale – ma sono gusti – la Lana e la Seta ha meno nome e, forse per questo, più fascino (video). Superata la chiusa di Casalecchio e abbandonato a Sasso Marconi l’ultimo contatto con la grande città, ogni giorno ha la sua sorpresa. La più bella è in fondo: i cavalli che pascolano liberi sul pianoro di Monte Maggiore, a pochi chilometri dall’arrivo in piazza Duomo a Prato. Uno spettacolo che vale da solo tutto il sudore speso per arrivarci.





Il primo giorno, invece, serve da ambientamento. Per riscoprire l’antica vocazione di Bologna città delle acque, il percorso si snoda lungo i canali di Reno e delle Moline, sepolti nel centro storico. Si supera la chiesa della Grada, un tempo sulle mura, per uscire dal centro e si incrociano gli sguardi di chi fa jogging lungo la ciclabile che porta al cimitero della Certosa. Il passaggio di Casalecchio parla ancora di acqua, con il parco della Chiusa e il suo avanzatissimo sistema idraulico, tra i più antichi e complessi d’Europa. L’arrivo è a Sasso Marconi, ma per molti – soprattutto per chi è bolognese – si tratta in realtà della vera e propria partenza.



Un po' come accade sulla via degli Dei, in tanti saltano sul treno e si mettono in marcia da qui. I 27 chilometri (da guida, perché probabilmente sono anche di più) che portano a Grizzana Morandi, invece, risponderanno subito alla domanda più pressante nella mente di chi cammina. Ovvero: ce la farò ad arrivare in fondo vivo e sano? Le salite a Monte Sole e soprattutto quella a Monte Salvaro daranno una risposta inequivocabile: superate queste cime, il resto è gioco da ragazzi. Il passaggio nei luoghi delle stragi degli eccidi del 1944 è emozionante e il ricordo della seconda guerra mondiale è presente quasi a ogni passo, tra ruderi di bunker e lapidi commemorative.

Da Grizzana, il giorno dopo si arriva fino a Castiglione dei Pepoli. La Toscana è ormai dietro l’angolo. Si costeggia il monte Vigese e si scorge il santuario di Montovolo che fa capolino lassù. Il cambio di regione arriva meno di 10 chilometri dopo Castiglione, attraverso uno splendido sentiero coperto dagli alberi lungo paesi dai nomi evocativi come Rasora o Bagucci. La ‘c’ aspirata a Montepiano è già la regola e Prato è ormai dietro l’angolo: ci si può arrivare in un’unica tirata da 30 chilometri o fermarsi una notte a Vaiano, accettando la sfida della pizza gigante nel piccolo circolo di Sofignano.

Il 13 giugno due gruppi di trekking partiranno in contemporanea da piazza Maggiore a Bologna e da piazza del Duomno a Prato per unirsi il 15 a Castiglione dei Pepoli.