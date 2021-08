Bologna, 27 agosto 2021 - A spasso per Bologna alla scoperta dei misteri della città, della sua storia, del clima e degli eventi naturali, dei segreti affascinanti della scienza. Sono in arrivo un ciclo di visite guidate e facili escursioni lungo le strade di Bologna e dintorni organizzato dal consorzio Society (CINECA, Università di Bologna, CNR, INAF, INFN, INGV, ComunicaMente).

Una rassegna di 12 passeggiate, dal 31 agosto al 23 settembre (qui il programma completo) in compagnia di ricercatrici e ricercatori per visitare luoghi insoliti, spesso non accessibili al pubblico, e guardare Bologna da un punto di vista diverso e inedito.

Tour gratuiti con green pass: come prenotare

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La prenotazione è obbligatoria, e può essere effettuata seguendo i link in corrispondenza dei singoli tour (qui l'elenco completo). Le iscrizioni si apriranno una settimana prima delle date dei tour. E' già possibile impostare un promemoria all'apertura di alcune delle iscrizioni, tramite i singoli moduli.

Le visite potranno essere annullate, anche in giornata, per condizioni meteorologiche non favorevoli, per insufficiente numero di iscritti, così come per emergenze sanitarie legate a Covid19. Ne sarà data comunicazione tramite l'indirizzo email indicato all'atto dell'iscrizione. La modalità di svolgimento di tutte le visite avverrà nel rispetto delle direttive nazionali e regionali relative all’emergenza Covid19.

Da venerdì 6 agosto, in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 105/2021, per accedere alle manifestazioni organizzate nell'ambito di Bologna Estate (quindi anche tutti i tour cittadini) come indicato sul sito del Comune di Bologna, è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass. Per alcune visite sono richieste maggiori tutele: le informazioni sono indicate nelle singole schede di iscrizione.

Ecco l'elenco di tutte le dodici escursioni per la città:

31 agosto

Bologna città d’argento. I nostri materiali da costruzione nel corso dei secoli

2 settembre

Le vie delle stelle. Storie astronomiche cittadine Fabrizio Bonoli

7 settembre

I Portici da Record. Alla scoperta della storia di Bologna, attraverso le testimonianze dei suoi portici

8 settembre

Sentiero dell’Atmosfera. Alla scoperta dei segreti dell’atmosfera e del clima

9 settembre

Bologna al tempo del terremoto.Trekking urbano sulle tracce dei terremoti del passato, e dei loro effetti sulla città.

9 e 16 settembre

Augusto Righi e “l’intuizione dell’esperimento”. Visita guidata alla mostra dedicata allo scienziato: fisico, senatore e divulgatore.

14 settembre

Il rifugio antiaereo di Villa Revedin. La ricerca ingegneristica per la sicurezza della popolazione.

15 settembre

Sale, Fenicotteri e piadina romagnola. Visita a Cervia e alle sue famose saline tra natura e cultura.

16 settembre

Effetti dei cambiamenti climatici sui giardini storici. Strategie di gestione: dal monitoraggio al rinnovo del patrimonio vegetale.

21 settembre

La centrale idroelettrica del Cavaticcio. Unico impianto europeo posizionato nel cuore di una città.

23 settembre

C’è muro e muro! Alla scoperta delle pietre di Bologna.