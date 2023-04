1 Maggio Bologna 2023, i sindacati: “Un giorno di lotta contro le scelte sbagliate del governo”

Bologna, 27 aprile 2023 – Il 1 maggio non solo come giornata per celebrare i 75 anni della Costituzione, ma anche come momento di lotta. È così che Cgil, Cisl e Uil si preparano a celebrare la festa dei lavoratori, tra incertezze e malcontento. “Sarà una giornata che dovrà rispondere all'ultima provocazione del Governo, che” proprio in corrispondenza del 1 maggio “decide di fare un decreto che precarizza ulteriormente il lavoro e di provocare Cgil, Cisl e Uil”, lamenta il segretario della Cgil bolognese, Michele Bulgarelli, che preannuncia per i giorni successivi “una grande mobilitazione nazionale di sindacati confederali, contro le scelte politiche sbagliate di questo Governo".

All’appello si associano anche il segretario generale della Uil Emilia-Romagna, Giuliano Zignani, e del segretario della Cisl metropolitana Enrico Bassani.

Il programma del primo maggio

La giornata in Piazza Maggiore si aprirà con l'intervento del sindaco Matteo Lepore e del Cardinale Matteo Maria Zuppi, seguita da una tavola rotonda con tra gli altri lo storico Roberto Balzani, Anna Cocchi presidente Anpi Bologna e Simonetta Gola di Emergency.

Il concerto

Dalle 16 a mezzanotte ci sarà il tradizionale concerto con Rancore, Extraliscio, Claver Gold, Bigmama e tanti altri.

La critica al governo in tema di lavoro, però, per tutti resta in primo piano. "Il primo maggio - rincara la dose segretario della Cgil - sarà anche una giornata di lotta, perché, dopo il 25 aprile, il primo maggio ci dice chi siamo e da che parte stiamo".

"Abbiamo scelto a livello nazionale di festeggiare la Costituzione, nata dalla Resistenza, che al suo interno ha il diritto alla salute, alla scuola per tutti e tutte, che ripudia la guerra, che vieta la ricostituzione in qualsiasi forma del partito fascista. Non è una giornata per tutti – aggiunge Bulgarelli - ma per chi sta dalla parte degli sfruttati e non degli sfruttatori".

Elly Schlein ancora in forse

Quanto alla possibile presenza in piazza della segretaria del Pd, Elly Schlein, o del presidente Stefano Bonaccini, Bulgarelli sottolinea come “il nuovo Pd deve stare nelle piazze dei lavoratori e, sicuramente, il cambiamento della sua guida è stato legato anche a un bisogno di maggiore vicinanza alle istanze del mondo del lavoro, dell'industria, della giusta transizione ecologica, del contrasto alla precarietà".

Il segretario della Cisl Bassani, invece, si aspetta che in piazza “arrivino soprattutto “le lavoratrici e i lavoratori". Guarda avanti anche Zignani che sottolinea come "il sindacato non solo porti gente in piazza, ma faccia una riflessione su questi mesi per muoversi verso il futuro. Al centro c'è la Costituzione, soprattutto in un momento in cui alcuni suoi articoli vengono messi in discussione". Con la piattaforma unitaria di Cgil-Cisl-Uil, ricorda Zignani, "il 6 maggio avremo una grande manifestazione nazionale a Bologna, il 13 a Milano e il 20 a Napoli. Sono tre grandi appuntamenti con al centro i temi su cui vorremmo un confronto col governo”. Confronto che, si rammarica il segretario Uil, troppo spesso manca. “Al momento – conclude - non solo non abbiamo risposte, ma a volte nemmeno gli incontri".