Lunedì 23 giugno 2025: cosa fare oggi a Bologna

Bologna, 23 giugno 2025 - Ecco tutte le iniziative culturali e gli eventi in programma oggi sotto le Due Torri, racchiusi in una breve guida.

Parte oggi Ipotesi d’amore 2025, rassegna queer di cinema, danza, teatro e musica oltre i generi. Il tutto negli spazi di Teatri di Vita: l’appuntamento è alle 21 con GRNDR - date no one e alle 22.15 con il film Sebastian.

Da oggi, ogni lunedì al parco del Dopolavoro ferroviario c’è il laboratorio di ballo swing, a partecipazione gratuita e con gli insegnanti di The Happy Swingers. La danza si accende alle 19.30.

Alle 11, Federica Brunini presenta il suo libro Effetto Jane Austen alla Feltrinelli di piazza Ravegnana.

Alle 18, al Giardino del Guasto, c’è Cucinema. Officina Travestimenti.

Alle 20.30, la Basilica di San Petronio ospita il coro della Cappella musicale di San Petronio, con il tenore Alberto Allegrezza, l'organo di Sara Dieci e il maestro Michele Vannelli.

Alle 21, nel cortile dell’Archiginnasio arriva la musica, grazie al pianoforte di Martina Meola.

Alle 21.45, in piazza Maggiore si proietta One Flew Over the Cuckoo’s Nest di Milos Forman. Sempre alle 21.45, l’Arena Puccini guarda Sotto le foglie di Ozon.