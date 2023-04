25 aprile 2023 a Bologna, il programma per la Festa della liberazione

Bologna, 24 aprile 2023 – La Festa della liberazione è arrivata, e il clima è molto sentito in città. L'agenda, infatti, è ricca di appuntamenti e commemorazioni già dalla mattina. Su tutti, l’atteso e temuto (a seconda dei punti di vista) appuntamento del Pratello R’Esiste che si annuncia, come sempre, molto partecipato (qui il programma e i divieti della giornata al Pratello). Ma si inizia con i momenti più istituzionali:

25 aprile: tante le commemorazioni a Bologna

Alle 9.30, nel chiostro della Basilica di Santo Stefano, c'è la deposizione di una corona e del picchetto militare d’onore alla lapide dei Caduti in Guerra. Partecipa all'evento l’assessore Daniele Ara.

Alle 10.15, in piazza del Nettuno, si svolge l'alzabandiera con picchetto militare d’onore e la deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani: il Governo sarà rappresentato dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini. “E’ la festa della Libertà – spiega Bernini –: parteciperò alle celebrazioni che si terranno a Bologna per ricordare e condannare gli orrori di tutti i totalitarismi e contribuire a costruire questo sentimento di unità nazionale che è il vero significato del 25 aprile”. A fianco del ministro ci sarà anche il sindaco Matteo Lepore, la presidente dell’Anpi provinciale Anna Cocchi, e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Prende parte alla funzione anche il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick.

Per l'intera giornata, l'Istituto Storico Parri apre le porte della sua sede in via Sant'Isaia 20, festeggiando i 60 anni dalla fondazione. All'interno, la mostra Volti partigiani. In più, in Sala Refettorio c'è la proiezione dei film e di documentari su storie di resistenza e antifascismo. E ci sono tante iniziative: alle 11, il laboratorio La Resistenza spiegata ai bambini, dedicato ai bambini dai sei ai dieci anni. Alle 15, con repliche alle 15.30, alle 16 e alle 16.30, c'è 'Direzione Resistenza. Passeggiata partigiana', un percorso che ricostruisce la storia cittadina, partendo dall’Istituto e arrivando al Sacrario dei Caduti Partigiani, in piazza del Nettuno.

Alle 12, al giardino di Villa Cassarini, la vicesindaca Emily Marion Clancy partecipa alla cerimonia con la deposizione di corone al monumento dedicato alle vittime omosessuali del nazifascismo.

Alle 17.30, in sala Mastroianni al Cinema Lumière, si può seguire la proiezione del film 'Paisà', del 1946, di Roberto Rossellini.

Anche i Musei Civici aprono le porte alla memoria e alla storia in occasione della liberazione.

Alle 17, il Museo Civico Archeologico, in via dell’Archiginnasio 2, propone la visita guidata 'Le forme della liberazione nel mondo antico', a cura degli archeologi di ASTER.

Il Museo civico del Risorgimento pubblica sul portale dedicato alla Storia e Memoria di Bologna una scheda dedicata all’entrata in vigore della Costituzione italiana, con particolare riferimento alle reazioni scaturite dall'evento nella nostra città.

Nell'ambito del progetto video 'A spasso con i burattini - Avän avêrt al panirån ed Cuccoli!', a cura di Luca Maria Papi Vecchi con Riccardo Pazzaglia, è disponibile sul Canale Youtube di Storia e Memoria una puntata dal titolo 'Burattini resistenti'.

Sono esposte fuori dalle finestre di Palazzo d'Accursio le bandiere delle Brigate partigiane, messe a disposizione dalla raccolta di bandiere e stendardi dell'Anpi. E, oltre a quelle già elencate, vengono disposte le corone nei luoghi della Resistenza ai Cippi dei partigiani caduti nei quartieri della città, con la presenza di autorità e studenti del territorio bolognese. Nel Quartiere Santo Stefano, i luoghi di commemorazione sono 11, così come quelli al Quartiere Savena. Sono sei, invece, in Porto-Saragozza, e quattro in piazza del Nettuno. In San Donato-San Vitale sono 23, al Navile 20, e 19 a Borgo Panigale-Reno. Le deposizioni sono consultabili sul sito del Comune.

