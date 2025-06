Afterhours e gli altri eventi del 26 giugno 2025 a Bologna: cosa fare oggi in città

Bologna, 26 giugno 2025 – È in partenza oggi un giovedì scoppiettante che ha tutto il sapore di relax e riposo in vista del fine settimana. Vi lasciamo qui, come ogni giorno, gli appuntamenti da non poter perdere sotto le Due Torri. Ecco cosa fare oggi a Bologna.

Alle 18, alla Feltrinelli, Beppe Boni presenta il suo libro La testa del Duce, in dialogo con l'autore Italo Cucci e Giuseppe Tassi.

Alle 20.30, al parco delle Caserme Rosse per BOnsai arrivano i Millencolin.

Ancora alle 20.30, Fede Monroe e Lorenzo Fisiola portano la loro stand-up comedy a Villa Angeletti.

Alle 21, nel chiostro della Basilica di Santo Stefano entra la musica di Gianluca Bergamasco e del suo pianoforte.

Sempre alle 21, alle Serre dei Giardini Margherita, è live Nilza Costa Quartet.

Alle 21.30, Roedelius incanta il BOtanique nei giardini di via Filippo Re. Alle 21.45, gli Afterhours salgono sul palco del Sequoie Music Park con Ballate per Piccole Iene Tour.

Sempre alle 21.45, al cinema in piazza Maggiore si guarda The Gold Rush di Charlie Chaplin.

Ancora alle 21.45, l'Arena Puccini proietta U.S. Palmese di Manetti Bros, presenti all'evento.