L’albero di Natale 2024 è arrivato in piazza Maggiore a Bologna

Bologna, 26 novembre 2024 – Arriva da Lizzano e illuminerà il Natale 2024 di Bologna: eccolo l’albero di Natale che sarà acceso sabato alle 18 dal sindaco Matteo Lepore durante una piccola cerimonia che dà ufficialmente il via al periodo delle feste anche in città (anche se il mercatino di Santa Lucia è già aperto da giorni).

L'albero di Natale 2024 è arrivato in piazza Maggiore: ecco la posa (a sinistra) e il momento del taglio, a Lizzano (a destra)

E’, come vuole la tradizione, un abete ed è alto tra i 27 e i 28 metri. Ma gli ambientalisti stiano tranquilli: era a rischio crollo e sarebbe stato abbattuto comunque. Svettava infatti nel giardino della signora Patrizia Fondelli in via Panoramica a Vidiciatico e minacciava di precipitare sulla strada provinciale del Corno alle Scale. Per questo, il Comune di Lizzano ha deciso di farne dono a Bologna per la gioia dei più piccoli, ma anche dei ‘diversamente bambini’.

Si tratta di una pianta davvero straordinaria: l’anno scorso era arrivato sempre dal Corno e dal Comune di Lizzano un abete alto meno della metà di quello di quest’anno. Era infatti 12 metri eppure già aveva fatto un’ottima figura a fianco dell’altro Giante bolognese, il Nettuno.

Luci sulla torre Asinelli

Il Natale 2024 vedrà anche riaccendersi le luci della Torre degli Asinelli, che è ancora chiusa al pubblico a causa del pericolo per la Garisenda che tiene la città con il fiato sospeso da mesi. Nonostante il cantiere, i container rossi e i tiranti che la ‘assediano’ l’Asinelli verrà illuminata a festa – grazie all’impegno di Ascom – per tutto il periodo natalizio: offrirà il suo magico show di colori a partire da venerdì 29 novembre.