Alluvione a Bologna 2024: oggi una festa di strada per gli angeli del fango

Bologna, 19 ottobre 2025 – Era la notte tra il 19 e il 20 ottobre quando Bologna si trovò all’improvviso sommersa da un’alluvione che nessuno si aspettava. Per giorni, settimane i ragazzi spuntarono da ogni dove: armati di pale, ramazze e tanti sorrisi aiutarono chi aveva perso tutto nel giro di una sola, terrificante notte. E oggi, 365 giorni dopo, Bologna si mette in moto per una giornata all’insegna della solidarietà e dell’informazione.

Il programma

L’appuntamento è in quello che fu uno dei fulcri della distruzione: la zona intorno alla chiesa di San Paolo del Ravone in via Andrea Costa. Si parte alle 12 con l’apertura di punti informativi organizzati dalle associazioni attive durante l’emergenza e si prosegue con un pranzo solidale alle 12.30 per “sostenere gli esercizi danneggiati e la parrocchia”.

Poi, dalle 15, “un momento di incontro tra la cittadinanza e membri della commissione speciale del Comune sulla gestione dei rischi idraulici e idrogeologici”, perché quello che è successo “potrebbe accadere ancora”.

Chi partecipa

Ci saranno anche gli assessori Matilde Madrid (Sicurezza urbana integrata) e Daniele Ara (Sicurezza idrica), insieme con i consiglieri comunali Gian Marco De Biase del gruppo

misto e Giacomo Tarsitano della lista Matteo Lepore sindaco.

L’evento è organizzato dal Comitato Ravone sicuro con la partecipazione della parrocchia San Paolo di Ravone, Agesci, Plat e ‘Bologna for climate change’.