Alma Mater Fest 2023: sei giorni di concerti, dibattiti e sport all'Unibo

Bologna, 21 settembre 2023 – Unibo in festa alla nuova edizione di Alma Mater Fest, sei giorni pieni di attività e iniziative dal 27 settembre al 2 ottobre. Si parte a Bologna alle ore 21, nell'Aula Absidale di Santa Lucia (via de’ Chiari, 25/a), con un’inaugurazione dedicata a ricordare i giorni dell’alluvione romagnola e le grandi prove di generosità e solidarietà fornite da studenti e volontari di tutto il Paese.

‘Duemilavoci X l’Università di Bologna’

Gli attori Elena Bucci e Marco Sgrosso, con la direzione dell’artista Francesco Grosso, leggeranno alcune delle centinaia di testimonianze raccolte dall’Ateneo di persone, molti dei quali fuorisede, che hanno sacrificato tempo e fatica per soccorrere la terra che li ospita. ‘Duemilavoci X l’Università di Bologna’ è il titolo dell'opera che Grosso restituirà all’Alma Mater.

Concerti, convegni e visite guidate: il programma

La rassegna prosegue con concerti, discussioni accademiche, visite guidate di edifici storici, interviste, confronti ed eventi sportivi con molti ospiti di spicco. Per esempio, Piazza Scaravilli sarà animata da stand informativi, tornei sportivi e incontri con e per le studentesse e gli studenti internazionali. Grazie al contributo di Er.go, La Scuderia di Piazza Verdi ospiterà numerose iniziative come l’incontro sulla rape culture e gli stereotipi di genere, il ritrovo sulla Bologna a fumetti e i fumetti a Bologna, e gli appuntamenti di Tortellino Lab. Nella serata di domenica 1° ottobre ci saranno i concerti delle band di alcuni docenti che variano dal jazz e blues al rock.

Gran finale dedicato allo sport: gi ospiti

Il gran finale di lunedì 2 ottobre si svolgerà alle 18, in Aula Magna di Santa Lucia, stavolta dedicato allo sport, tra passato, presente e futuro. Fra gli ospiti della serata, aperta dal Rettore, ci saranno Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna FC 1909, Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna, l’ex calciatore Alessandro Costacurta, la cestista della Virtus Bologna Cecilia Zandalasini e Nicolò Melli, capitano dell'Olimpia Milano. Il programma è stato presentato oggi in via Zamboni 33 dal rettore Molari, il presidente di Cusb Bologna, Piero Pagni e il docente di filologia, Federico Condello. “La vità è fatta di opportunità e di imprese, abbandoniamo l’idea che la nostra vita vada programma in terza media ed esploriamo le possibilità che l’università offre” ha annunciato Condello.