Ant Bologna, rinviata l'asta di solidarietà in Galleria Cavour: il programma

Bologna, 7 giugno 2023 - Rinviata al 13 giugno 'Charity for Ant', l'asta a favore delle attività gratuite di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica che Fondazione Ant porta avanti a Bologna e in altre regioni italiane da oltre quarant’anni.

Vista la drammatica situazione emergenziale che sta vivendo l'Emilia Romagna, la Fondazione ha deciso di fare un passo indietro e posticipare di qualche settimana lo storico appuntamento, inizialmente previsto per il 24 maggio. La 14esima edizione di 'Charity for Ant' si terrà dunque martedì 13 giugno, sempre in Galleria Cavour, alle ore 19.

Come partecipare

Gli inviti sono disponibili da Barbour Store Bologna (Galleria Cavour 2), in Profumeria Murri (via Murri 49) o presso la Sede Ant ( via Jacopo di Paolo 36). L’offerta minima di 30 euro ad invito permetterà di partecipare sia all’asta delle ore 19, sia alla cena “Pizza e Champagne” delle ore 20.30. Nel menù ci saranno pizza, champagne, fragole e gelato. L'intero ricavato della serata sarà devoluto a Fondazione Ant Italia Onlus per il progetto “Bimbi in Ant”.

Ancora una volta oggetti, capi di abbigliamento, accessori e altri prestigiosi lotti donati dalle boutique saranno battuti all’incanto per sostenere in particolare il progetto Bimbi in ANT, l’ambito assistenziale ed educativo rivolto alla fascia pediatrica e adolescenziale, per fornire cure domiciliari ai piccoli malati e sostegno ai loro familiari, supporto psicologico ai bambini a contatto con un proprio caro ammalato di tumore e per educare le nuove generazioni rispetto al tema del distacco e della perdita.

Il catalogo della 14esima edizione

Nella selezione dei lotti battuti all'asta ci saranno: borse, pochettes e tracolle per signora griffate Borbonese, Elisabetta Franchi, Emporio Armani, Prada, Versace, Hogan e Tod’s a raffinati capi d’abbigliamento femminili come un bolero in camoscio de I Sartoriali, il completo estivo camicia/shorts 100% seta di Intimissimi, un abito da cerimonia di Come in Una Favola, un trench estivo di Woolrich e un soprabitino in canvas di Fay. Lato uomo, invece, accanto a lotti ‘unisex’ come i trolley Piquadro, spiccano nel catalogo quattro evergreen come un capo spalla classico della Barbour, un impermeabile leggero a marca KWay, un piumino invernale Moncler, un piumino estivo smanicato di Falconeri e una sciarpa leggera de I Classici. Tra monili e gioielli, poi, all’asta per Ant saranno contendibili, tra gli altri, un anello in oro rosa, brillanti e cabochon di onice della collezione di Bartorelli, un paio di orecchini in oro bianco targati Giulio Veronesi, un bracciale in oro e turchese di Tiffany & Co. e un bracciale originale degli anni ’50, sempre in oro, di Piretti Antichità. Infine, largo a buoni per cenare all’Emporio Armani Cafè di Galleria Cavour o al vicino ristorante nippobrasiliano Temakinho, per un taglio e piega da DB Hair Flair, per la Palestra Joyfit, per lo yoga da Atmastudio, per posteggiare nel Garage Autosystem a Portico Zambeccari o per un massaggio rilassante da Pinalli.

E senza tralasciare la maglia ufficiale di Lorenzo De Silvestri del Bologna Calcio, il set antietà di Rougj, una bicicletta leggera Mediolanum, diverse casse di Rosato 2022 di Manaresi e un prestigioso acrilico su tela del pittore Sergio Romiti.