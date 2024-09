All’Antico Vinaio apre in centro e lancia una schiacciata dedicata a Bologna

Bologna, 20 settembre 2024 - In centro storico, a due passi dalle Due Torri, da oggi c’è una nuova attività: “All’Antico Vinaio”, in via Santo Stefano al civico 6/A. È stato inaugurato questa mattina. Per celebrare l’apertura in una città-simbolo della cucina italiana, il fondatore della catena Tommaso Mazzanti ha ideato un’edizione limitata col nome proprio di "Bologna", che potrà essere gustata nell’ampio locale con 75 posti a sedere, in una atmosfera di comfort e relax.

Mortadella, scaglie di Parmigiano reggiano e aceto Balsamico di Modena Igp invecchiato in barrique di rovere. Questi gli ingredienti scelti, e, essendo Bologna la patria della mortadella, i clienti avranno l'opportunità di scegliere tra due delle migliori varianti di questo celebre salume.

La "Mortadella Due Torri", caratterizzata dall'elevata qualità dei tagli di suino e da una ridotta quantità di lardelli, che le conferisce una consistenza più magra e delicata. E la "Mortadella Favola", vincitrice del titolo di miglior mortadella d’Italia, apprezzata per il suo sapore unico e la lavorazione artigianale.

“Per ingolosire ancora di più i cittadini e i tanti turisti del bellissimo capoluogo dell’Emilia Romagna, oggi sconto del 50%, permettendo a chi si recherà in giornata di gustare la schiacciata al prezzo simbolico di 4 euro - annunciano dal negozio -. Questa nuova apertura si inserisce in una politica di grande espansione in Italia e all’estero del marchio All’Antico Vinaio. Inoltre, per questa nuova sede, sono stati creati venti posti di lavoro”.

Si tratta di uno storico locale toscano che ha tanti locali all’attivo, tra Firenze, Milano, Roma, New York, Torino, Los Angeles, Bergamo, Napoli, Forte dei Marmi e Las Vegas, solo per citarne alcuni.

Un’ascesa, quella di Mazzanti, che sembra non arrestarsi. Anzi, tra gli obiettivi ci sono nuove aperture in Europa.