Appennino bolognese: sentieri riqualificati e aperti alle escursioni turistiche

Bologna, 20 giugno 2023 – “Il turismo lento sarà il futuro dell’Appennino”. Arrivano nuovi progetti per i sentieri dell'Appennino: un'azione contro l'abbandono e per la valorizzazione dei paesaggi e del turismo sostenibile. La crisi economica prima e l’alluvione ora hanno messo in evidenza la fragilità del territorio emiliano romagnolo: frane e avanzamento incontrollato della vegetazione minacciano il territorio appenninico.

Ora, il Gal (il Gruppo di azione locale dell’Appennino bolognese) e il consorzio della bonifica Renana illustrano una serie di interventi finalizzati al miglioramento e alla manutenzione dei percorsi che collegano le numerose località e mete turistiche della zona. I sentieri interessati dai lavori di ristrutturazione sono diversi. La Via degli Dei, nel tratto che attraversa i Prati di Mugnano ha beneficiato di miglioramenti strutturali e decorativi. Inoltre, sono stati effettuati interventi sull'Alta Via dei Parchi, a sud di Porretta Terme, sull'anello di Soprasasso che parte da Riola e segue la Linea Gotica per un tratto, sulla Flaminia Minor, che collega Ozzano dell'Emilia ad Arezzo, e sulla Piccola Cassia, ad Uliveto, una frazione di Valsamoggia.

I lavori effettuati comprendono la stabilizzazione e la protezione dei sentieri utilizzando palizzate di castagno. Inoltre, sono state create aree panoramiche e punti di sosta, dotati di apposita segnaletica che fornisce informazioni e garantisce la sicurezza dei visitatori. Al fine di prevenire danni causati dalle piogge, sono state realizzate numerose fossette lungo i sentieri per favorire il deflusso dell'acqua. Inoltre, molte pareti sono state adeguatamente scarpate per ridurre al minimo il rischio di frane.

Questi interventi mirano a promuovere la fruizione dei sentieri appenninici, valorizzando il patrimonio naturalistico e culturale della regione. La cura e il recupero di queste vie di comunicazione consentiranno di incrementare il turismo sostenibile, favorendo la crescita economica. “Il turismo lento e di prossimità – spiega Tiberio Rabboni presidente del Gal - rappresenta il futuro per una fruizione sostenibile dell'Appennino. Basti pensare che la sola Via degli Dei tra Bologna e Firenze è stata percorsa nel 2022 da oltre 20mila persone. Questa modalità di turismo permette di mantenere vivi i territori collinari e montani, caratterizzati da grande biodiversità, prodotti agroalimentari d'eccellenza e eccellenze culturali ed architettoniche diffuse”.

La presidentessa del Consorzio Bonifica Renana, Valentina Borghi, racconta la storia degli interventi fatti dal suo gruppo “Nell'ultimo decennio, abbiamo concluso 586 cantieri tra sistemazioni di versanti fragili e viabilità locale, sistemazioni idrauliche nei torrenti regionali e opere per la fruizione dell'ambiente, con un investimento di 35,5 milioni di euro. Ogni anno, circa 3, 5 milioni di euro sono reinvestiti per la cura di questo fragile ambito territoriale. Ovviamente non basta”. Alla conferenza era anche presente la documentarista e geografa Martina Mari autrice di diversi video che promuovono le bellezze del territorio che le associazioni si impegnano a conservare sul suo canale Youtube Ercole Tv.