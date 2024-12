Cosa fare oggi a Bologna: gli appuntamenti di martedì 10 dicembre

Bologna, 10 dicembre 2024 - Non sapete come trascorrere la giornata? Ecco allora una lista di eventi da non perdere in città. Alle 20.30, all’Oratorio di San Filippo Neri c’è il film musicale Istante Dante. La Divina Commedia ai tempi di Instagram. Alle 21, a Teatri di Vita va in scena Le amarezze di Andrea Adriatico e con Olga Durano e Marco Cavicchioli.

Sempre alle 21, il Duse ospita Mario Biondi in un omaggio a Claudio Baglioni.

Ancora alle 21, Giuseppe Giacobazzi torna al Celebrazioni con la sua Osteria Giacobazzi.

Alle 21.30, al Locomotiv c’è Scarda. L’opening è a cura di Giorgio Mannucci e Valeria Calandrio + caso.