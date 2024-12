Cosa fare oggi a Bologna, gli appuntamenti di mercoledì 11 dicembre 2024

Bologna, 11 dicembre 2024 - Un’altra giornata di eventi e appuntamenti culturali è in programma sotto le Due Torri. Vediamo insieme cosa fare oggi a Bologna. Alle 18, in Salaborsa, Asia Graziano parla del libro che ha curato Pride con Emiliano Reali e Giorgio Armaroli. Intervengono il sindaco Lepore e la vicesindaca Clancy. Le letture sono a cura di Stelio Alvino. Alle 19, il teatro delle Moline ospita lo spettacolo Algoritmo d’autore. Alle 21, all’Estragon sono attesi i The Lemon Twigs. Sempre alle 21, Antonello Venditti incanta l’Unipol Arena con il 40esimo anniversario di Notte prima degli esami. Ancora alle 21, Spirit of Gospel Night riempie l’EuropAuditorium. Alle 22.30, Sghetto Club apre le porte per Sei gradi con Luca Damiani e Rita Marcotulli.