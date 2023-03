Ecco cosa fare oggi a Bologna: gli appuntamenti di mercoledì 22 marzo 2023

Lo psicanalista Massimo Recalcati

Bologna, 22 marzo 2023 – Ecco cosa fare in questo mercoledì di marzo.



Alle 11 alla Libreria Coop Zanichelli, il gruppo di lettura dedicato a Valerio Evangelisti si riunisce per il terzo incontro, con l'analisi del libro 'Le strade di Alphaville'.

Alle 17.30 a Palazzo d'Accursio, in Sala Tassinari, c'è 'Laboratorio di analisi politica', ciclo di incontri realizzati con la responsabilità scientifica di Carlo Galli. L'appuntamento si intitola 'Da Eraclito a Clausewitz'.

Alle 18.30 lo psicanalista Massimo Recalcati presenta il suo libro 'Il trauma del fuoco. Vita e morte nell'opera di Claudio Parmiggiani' all'Auditorium Mast, in via Speranza 2.



Alle 20.30 la Sala Prof. Marco Biagi si riempie di musica con un evento caratterizzato dal violino di Markus Placci e il pianoforte di Giuseppe Fausto Modugno. I musicisti danno voce alle musiche di Schumann, Hindemith, Ysaye e Szymanowski.



Alle 20.30 un appuntamento musicale al Teatro Mazzacorati, 'La chitarra tra Spagna e Sudamerica', che fa parte della rassegna 'Passione in musica'.



Alle 21 al Teatro Dehon va in scena il primo appuntamento di 'Diverse abilità in scena', a cura di Fulvio De Nigris e di 'Gli amici di Luca'. La 17esima edizione parte con uno spettacolo della classe 4C della scuola primaria Don Milani: 'Di me, di noi, nuvole e stelle. Un mondo uguale per tutti'.