Art city Bologna 2025: la mostra di Jason Hendrik Hansma a Palazzo Vizzani

Bologna, 5 febbraio 2025 – Apre la mostra personale dell'artista olandese Jason Hendrik Hansma . L’esposizione, intitolata In Our Real Life a cura di Gabriele Tosi, verrà inaugurata oggi 5 febbraio alle 20, a Palazzo Vizzani di Bologna in via Santo Stefano 43, sede dell’associazione Alchemilla.

Questo evento è parte di Art city Bologna, promosso dal Comune e BolognaFiere in occasione di Arte Fiera e sarà disponibile a ingresso gratuito fino al 9 febbraio, dalle 11 alle 15.

Uno degli incendi trattati dall'artista olandese nel video "Embers", dedicato appunto agli incendi boschivi

I temi della mostra “In our real life”

La mostra esplora i temi della natura e dell'architettura, dissolvendo le distinzioni tra città e natura attraverso video che documentano eventi naturali come acqua e fuoco che distruggono architetture in tutto il mondo, utilizzando esclusivamente materiale amatoriale. I video, Waves e Embers, sono accompagnati dalle colonne sonore rispettivamente di Kelman Duran e Ssaliva, che enfatizzano l'intensità emotiva dei filmati.

Il primo (In Waves) raccoglie video di mareggiate da tutto il mondo mentre il secondo è dedicato agli incendi boschivi.

L'evento inaugura Climatica, un programma curato da Gabriele Tosi che esplora connessioni emotive e fisiche tra gli spazi interni e la dimensione collettiva dell'ambiente esterno.