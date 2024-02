Art City 2024, la mappa delle 5 dimore storiche da non perdere

Bologna, 1 febbraio 2024 – In vista di Art City e ArteFiera a Bologna, 5 dimore storiche della città apriranno le loro porte al pubblico dal giovedì 1 febbraio a domenica 4.

Palazzo Bentivoglio: una delle 5 dimore storiche aperte al pubblico in occasione di Art City

La mappa delle dimore

Un collegamento forte fra arte e storia. Il primo weekend del febbraio bolognese sarà all'insegna della cultura e darà modo ai visitatori di potersi addentrare in palazzi e residenze dal grande spessore storico, ognuno con una mostra diversa al proprio interno. Di seguito, l'elenco degli edifici coinvolti per l'occasione.

Palazzo Bentivoglio, in via del Borgo di San Pietro 1, ospita nei giorni dell'Art City "Felice Giani. Felicissimo Giani", rassegna dedicata al pittore e decoratore piemontese del periodo Neoclassicista a cura di Tommaso Pasquali.

A Palazzo Boncompagni, in via del Monte 8, va in scena la mostra intitolata "Mimmo Paladino nel Palazzo del Papà". A cura di Silvia Evangelisti, all'interno dell'edificio è possibile vedere dipinti e sculture tratte dalla lunga carriera dell'artista campano.

Innovativa e rivolta al futuro, invece, l'esposizione "Cane Morto. The painting race" organizzata da Antonio Grulli ad Alchevilla Palazzo Viviani, in via Santo Stefano 43. Sono posizionati all'interno di un circuito chiuso tra le varie sale dell'edificio sei quadri provvisti di ruote e "radiocomandati". Lo scopo è quello di ribaltare il concetto di arte statica e intoccabile, permettendo quindi ai visitatori di toccare e "controllare" le opere.

Modificare la percezione del luogo è l'obiettivo di "The light cut, Tracing the invisible", l'installazione di luce realizzata da Carlo Bernardini. A cura di Eli Sassoli de' Bianchi e Olivia Spatola, la fatica dell'artista originario di Viterbo è visitabile a Palazzo Bevilacqua Ariosti, in via d'Azeglio 31.

A Palazzo Pepoli Campogrande, in via Castiglione 7, Scala C, si trova la mostra dedicata alle artiste Elham M.Arghili e Patrizia Fratus. "Green Welcoms Art- Ritorno all'Eden", curata da Barbara Pavan, permette ai frequentanti di dialogare con la natura rappresentata nelle opere.

Infine, ad essere aperta al pubblico è anche la Casa Museo Renzo Savini, in via Letizia 11, con la mostra "Roberta Mongardi. RigenerAzione".

Beatrice Fontaine, presidente dell’Associazione Dimore Storiche dell’Emilia Romagna, valorizza la decisione presa spiegando che “Art City Bologna è sicuramente un’ottima occasione per confermare il ruolo che le dimore storiche private ricoprono nel tessuto sociale , economico e culturale di una città”.