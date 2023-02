Art City White Night Bologna 2023 oggi, la guida agli eventi

Art City white Night, la mappa degli eventi

Bologna, 26 gennaio 2023 - L'Art City White Night torna puntuale a colorare il sabato invernale bolognese. Quest'anno sarà il 4 febbraio, notte in cui l'arte contemporanea invaderà Bologna con mostre, performance ed eventi. Tra questi anche anche Palazzo Belloni schiude le sue porte per un evento speciale. Si tratta di Mea Culpa , una performance dal vivo di Filomena Guzzo negli spazi di via de’ Gombruti 13/A. Fra queste sale è ancora in corso fino al 12 febbraio la mostra Animals di Steve McCurry.

Ma non solo di notte. L'Art City White Night è l'appuntamento che fa cappello all'Art City Bologna, il festival che dal 27 gennaio al 5 febbraio inonda l'Area Metropolitana del capoluogo emiliano con oltre 150 eventi dedicati al mondo dell'arte.

I luoghi

Gli appuntamenti non saranno ospitati solo in gallerie e musei, ma anche in locali, negozi, osterie e caffè. E per l'occasione, gli operatori culturali e commerciali estenderanno l'orario di apertura fino a mezzanotte. Qui la mappa degli eventi.

Il programma

Come partecipare

Nell'ottica di favorire l’accessibilità, la circolazione del pubblico e la condivisione rimane confermata nel 2023 la gratuità di ingresso per tutti gli eventi inclusi nel programma.

Orientarsi nell'Art City White Night: la guida

Le informazioni sul programma sono disponibili in due diversi formati editoriali, curati da Filippo Tappi e Marco Casella, da portare sempre con sé per farsi accompagnare nel proprio personale percorso durante i giorni della manifestazione e conservare al termine.

La guida booklet, in versione bilingue italiano e inglese, contiene testi curatoriali e descrizioni dei tredici luoghi sul programma principale, nei quali sarà distribuita.

Per orientarsi su tutti gli appuntamenti inclusi nel programma è disponibile la mappa in italiano, reperibile nei principali luoghi del circuito Art City Bologna 2023, nei punti di informazione e accoglienza turistica di Bologna Welcome (piazza Maggiore 1) e nei padiglioni di Arte Fiera.