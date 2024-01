ArtCity 2024, tutti gli eventi dedicati ai bambini

Bologna, 31 gennaio 2024 – Inizia domani, giovedì 1 febbraio, a Bologna, la 12esima edizione di Art City, il programma di mostre, eventi ed iniziative gratuite promosso dal Comune di Bologna e da Bolognafiere in occasione di Artefiera.

Oltre al fitto programma reperibile sul sito Art City Bologna, la rassegna dedica alcuni eventi ai più piccoli e alle loro famiglie. Anche quest’anno ritroviamo Bimbòarte, rassegna volta a promuovere l’arte ai più piccoli, che per questa ottava edizione ha scelto come tema ‘La Natura in città'. Da oggi fino all’11 febbraio saranno disponibili numerose attività da sperimentare in famiglia o con la scuola, quasi tutte gratuite; è necessaria però la prenotazione.

Ad aprire le danze è l’evento riservato alle scuole di domani mattina ‘Morandi e il segreto di via Fondazza’, una visita-laboratorio al Museo Morandi-Mambo che ha l’obiettivo di far capire agli alunni il modus operandi dell’artista, a cui per altro è stata dedicata questa dodicesima edizione di Art City.

Si continua poi venerdì alle 17 con la caccia al tesoro 'Montessori e Natura’, evento aperto anche alle famiglie che si svolgerà al Naturasì in via Montefiorino 4/c, per un massimo di 8 bambini (fascia di età consigliata dai 5 anni in su), che dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento. Si pescherà un’immagine di un frutto, ortaggio o foglia aromatica e da lì si partirà alla ricerca del prodotto corrispondente; con le immagini verrà poi creato un erbolario, mentre cosa si farà con i prodotti trovati è la sorpresa riservata a chi parteciperà al laboratorio.

Sabato giornata ricca di attività: alle 10 al Naturasì di via Po 3 verrà esplorato il funzionamento del ciclo dell’acqua (link di prenotazione Bimbòarte Bologna. Natura in città. L'acqua corre..laboratorio-esperimento).

Alle 11 invece si potrà partecipare a ‘Fossili in Città’, a cura di Giacomo Galli di Le Visite insolite. Il ritrovo sarà sotto la Fontana del Nettuno, lato Sala Borsa, e si partirà poi per una visita guidata a caccia di fossili e tracce di natura in città. Il numero massimo di bambini previsto è 15 (accompagnati da un adulto). Tutti gli eventi sopracitati sono gratuiti fino ad esaurimento posti, e qualora si volesse prenotare telefonicamente il numero è 3357231625.

Alle 15 ci sarà ‘Suoni di Natura’, a cura di ‘Music together’, un laboratorio musicale per bambini dai due anni in su nei locali di ‘Mammamamma Bologna’ in via Giorgio Ercolani 12b. Anche per il weekend successivo sono previsti ulteriori iniziative, reperibili sul sito BimbòArte | Natura in città per Bimboarte Bologna 2024.