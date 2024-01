Arte Fiera 2024: il podcast alla scoperta delle origini

Bologna, 30 gennaio 2024 – Arte Fiera compie 50 anni con l’edizione in arrivo dal 2 al 4 febbraio diretta da Simone Menegoi, la terza nata in Europa dopo la Kunsthalle di Colonia (1967) e Art Basel (1970).

Di momenti epici della kermesse artistica ne sono stati raccontati tanti, primo su tutti quello che riguarda la Settimana internazionale della performance lanciata da Renato Barilli con Roberto Daolio e Francesca Alinovi nel giugno del 1977, ricordata per i protagonisti assoluti della body art e della performance, tra cui Marina Abramovic e Ulay che obbligarono il pubblico a passare tra i loro corpi nudi e Hermann Nitsch in Santa Lucia, in cui la scena è occupata da un bue squartato.

Ma la storia più semplice ed eccezionale riguarda la nascita della manifestazione nel 1974, perché parla dell’intuizione di un dirigente, Maurizio Mazzotti, che voleva proporre l’arte a tutti e fece entrare un mondo specializzato in una mostra mercato davvero popolare come la Fiera Campionaria.

Lo racconta il nostro podcast di oggi, Il Resto di Bologna, con le parole del suo protagonista, il dirigente illuminato Mazzotti, che si può ascoltare gratuitamente sul nostro sito e sulle principali piattaforme.

