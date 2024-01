Arte Fiera, al Modernissimo quattro giorni di film imperdibili

Bologna, 31 gennaio 2024 - Il cinema è arte e in occasione di Arte Fiera la Cineteca di Bologna, nell'ambito di Art City, da giovedì 1 a domenica 4 febbraio al Modernissimo (e una proiezione al Lumière) dà vita alla rassegna Art City Cinema.

Dal “ritratto privato” dell’eccessivo e controverso Jeff Koons, all’immersivo omaggio di Wim Wenders fino all’opera audace e sovversiva di Anselm Kiefer (doppia proiezione in anteprima e in 3D) sono tanti gli appuntamenti in programma.

Molti i ritratti d’artista: dal Guercino con il suo profondo legame con la natia Cento a Nam June Paik, padre delle videoarte, dal poetico viaggio nell’immaginario dell’architetto Carlo Scarpa a uno dei migliori biopic d’artista degli ultimi decenni, il Van Gogh di Julian Schnabel nella vibrante interpretazione di Willem Dafoe e poi il film di Manuela Teatini dedicato al gallerista Massimo Minini e un omaggio a Eugenio Riccòmini, scomparso lo scorso dicembre, insuperabile e appassionato cantore delle bellezze artistiche della nostra città, con La piazza narrata e Dai Carracci a Morandi.

In cartellone, sempre al Modernissimo, anche la lezione di Paolo Mereghetti su Quarto potere di Orson Welles, in occasione della mostra Cinema, cinema amore mio! Tavole e disegni di Marco Raparelli, a cura di Ex Elettrofonica, allestita alla Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna, che espone le tavole originali delle illustrazioni animate utilizzate nelle Lezioni di cinema di Paolo Mereghetti per Rai Cultura e disponibili su RaiPlay.

I disegni raccontano tutti gli aspetti del fare cinema – dall’ideazione del soggetto al ruolo regista e degli altri componenti della troupe, al pubblico, ai luoghi delle riprese e della fruizione, alla promozione – con chiarezza e fulminea capacità di sintesi.