Asta di biciclette rigenerate in Montagnola a Bologna: quando e come partecipare

Bologna, 17 settembre 2025 – Un’asta dove non contano i rilanci, ma l’estro. Domenica 21 settembre, alle 16, il parco della Montagnola di Bologna ospita l’‘Asta delle biciclette’, appuntamento originale promosso dall’associazione L’Altra Babele all’interno della Settimana europea della mobilità.

Protagoniste saranno biciclette usate e rimesse a nuovo grazie al lavoro dei meccanici e dei volontari dell’associazione, pronte a rimettersi in circolazione a prezzi popolari, tra i 40 e i 60 euro. Ma per aggiudicarsele non servirà la classica paletta: vince chi riesce a sorprendere.

Canti, balli, slogan inventati sul momento, barzellette, travestimenti e performance improvvisate diventeranno le armi con cui il pubblico potrà contendersi la bici dei propri sogni. Sul palco un banditore speciale inviterà i partecipanti a dare prova di creatività e ironia: solo chi riuscirà a strappare applausi e sorrisi potrà portarsi a casa la due ruote.

L’iniziativa si inserisce in una giornata interamente dedicata alla mobilità sostenibile. Dalle 10 alle 18, infatti, il Villaggio della Mobilità della Montagnola proporrà attività sul mondo della bici, corsi di cicloriparazione, vendita di accessori e momenti di sensibilizzazione sull’uso di mezzi ecologici.

Un appuntamento che unisce divertimento e impegno ambientale, con un messaggio chiaro: dare nuova vita alle biciclette significa anche contribuire a una città più verde e vivibile.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.laltrababele.it