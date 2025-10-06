Attivista del documentario ‘No other land’ partecipa a ‘San Lazzaro per la Palestina’: le date degli incontri

San Lazzaro (Bologna), 6 ottobre 2025 - Raccontare cioè che sta accadendo a Gaza e negli altri territori occupati attraverso gli occhi e la voce di chi sta vivendo in prima persona il dramma palestinese: a partire da oggi Mohammad Hureini, attivista di Youth of Sumud e abitante del villaggio palestinese di At-Tuwani (Masafer Yatta) sarà in città per partecipare a “San Lazzaro per la Palestina” il ciclo di incontri organizzati dall’Amministrazione comunale in programma fino al 20 ottobre e che vedrà anche la partenza di un bus gratuito per partecipare alla marcia per la pace Perugia-Assisi in programma per domenica 12.

Mohammad è uno degli abitanti del villaggio al centro del documentario premio Oscar “No Other Land” che ha raccontato le espulsioni forzate in Cisgiordania da parte dell’esercito israeliano e la resistenza nonviolenta degli abitanti. È arrivato a San Lazzaro, su invito dell’Amministrazione comunale, assieme ai rappresentanti delle associazioni Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba. A riceverlo in Sala di città c’erano la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, la vice sindaca del Comune di Bologna, Emily Clancy, l’assessore alla Pace del Comune di Bologna e l’assessore sanlazzarese alla Pace Juri Guidi. Poi mercoledì 8 e giovedì 9 l’attivista parteciperà anche a due incontri con gli studenti e le studentesse delle scuole superiori della città che si svolgeranno al Circolo Arci San Lazzaro.

Le date degli incontri a San Lazzaro

Diversi gli appuntamenti previsti dal ciclo di incontri “San Lazzaro per la Palestina” che andranno avanti fino al 20 ottobre. Domani, 7 ottobre in Mediateca spazio al laboratorio teatrale “Gestire i conflitti”, a cura della Compagnia Teatro dell’Argine, per bambini dagli 8 ai 10 anni mentre alle 20.30 in programma la proiezione di “No Other Land” alla presenza degli attivisti che hanno partecipato alla realizzazione del documentario che ha ricevuto il Premio Oscar.

Mercoledì 8 ottobre all’Arci San Lazzaro andrà in scena “Mi chiamo Omar”, spettacolo di teatro e cucina con Omar Suleiman e il musicista Tareq Abu Salameh, seguito da una cena solidale a sostegno di Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba.

Venerdì 10 e sabato 11 ottobre la Mediateca diventerà spazio di confronto con “Un territorio che parla di diritti”, due giornate dedicate alle realtà associative attive nella tutela dei diritti umani e nella promozione della solidarietà.

Marcia della Pace Perugia-Assisi

Momento centrale della settimana dedicata alla Palestina sarà poi domenica 12 ottobre: dalla Mediateca partirà infatti il bus gratuito messo a disposizione dal Comune per raggiungere la Marcia della Pace Perugia–Assisi, un appuntamento che da oltre sessant’anni unisce migliaia di persone nel segno della pace e della giustizia.

Le altre date

Il cartellone proseguirà martedì 14 ottobre con la proiezione di “From Ground Zero” di Rashid Masharawi e venerdì 17 ottobre con la presentazione del libro “Sotto il cielo di Gaza” (ed. La Meridiana), alla presenza di don Nandino Capovilla e Betta Tusset in collaborazione con Pax Christi. Inoltre, fino al 20 ottobre, in Mediateca, sarà visitabile “HeArt: l’arte dei bambini di Gaza”, una mostra sulle paure, i traumi ma anche la straordinaria capacità di resilienza dei bambini che vivono da due anni la catastrofe umanitaria della Striscia.

"Orgogliosi di ospitare Mohammad”

“Siamo molto orgogliosi di ospitare Mohammad. La sua presenza a San Lazzaro è importante non solo come gesto simbolico ma come incontro concreto fra comunità, perché ci permette di ascoltare, capire e immaginare un’azione di solidarietà che non resti soltanto astratta - ha dichiarato la sindaca Pillati -. Il suo racconto e le sue parole hanno acceso un faro sul dramma che ogni giorno vivono le comunità palestinesi ma anche una speranza: quella di chi oggi resiste attraverso quella ‘sumud’, la perseveranza e la fermezza che abbiamo imparato a conoscere grazie alla missione umanitaria della Flotilla e che rappresenta una lezione viva che ha molto da dirci su cosa significhi non arrendersi. San Lazzaro oggi non ha soltanto accolto un ospite, ma soprattutto una responsabilità: quella di non voltare lo sguardo, di tenere viva la memoria, di far sentire che, anche da qui, può nascere solidarietà attiva”.

Hureini, attivista di Youth of Sumud ha sottolineato: “Sono estremamente grato di poter essere qui oggi per parlare e condividere la realtà che viviamo ogni giorno nei nostri villaggi. Assieme a mio fratello siamo parte di una comunità di attivisti che non si arrende e che vuole fare luce per sollecitare l’attenzione dei media verso quella narrazione che Israele, soprattutto in Europa, ha creato nel tempo per giustificare i suoi crimini. Tutti quanti dovrebbero sapere quello che sta accadendo, tutti quanti dovrebbero sapere che ai bambini viene negata una istruzione così come tutti gli altri diritti. Noi stiamo pagando un prezzo altissimo per quello che facciamo: abbiamo militari che entrano nelle nostre case e solo due settimane fa l’esercito è entrato in casa mia per cercare me e mio fratello. Quando sono partito ho detto a mio padre che ci saremmo visti presto ma non so se, quando cercherò di tornare nel mio villaggio, sarò arrestato per aver raccontato la nostra realtà durante il mio viaggio in Europa”.

Tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione degli eventi e il programma completo degli appuntamenti sono disponibili a questo link.