Spettacoli, pattinaggio o trekking, attività natalizie da fare in famiglia a Bologna

Bologna, 19 dicembre 2024 – Vi siete già calati nell’atmosfera natalizia? Avete fatto il conto alla rovescia? O state cercando idee dell’ultimo minuto per regali o su cosa fare in questi giorni di festa? Se avete dei bambini che gironzolano per casa, c’è poco da fare, ci dovete pensare. Che i giorni di vacanze siano pochi o tanti, che si fa? Dove si va?

Una piccola guida ve la forniamo noi, divisa per argomenti. E sarà proprio l’oggetto della puntata odierna del nostro podcast gratuito il ’Resto di Bologna’, ascoltabile sul nostro sito o sulle principali piattaforme. Qualche anticipazione. Partiamo dalle attività più tipiche: pattinaggio e neve. A San Lazzaro di Savena, ecco l’Igloo: siamo in via Caselle, all’altezza della Mediateca e si potrà pattinare fino a febbraio, con tanto di casette per una cioccolata calda. Altre possibilità, a Grand Tour Italia - con pista da pattinaggio fino al 26 febbraio e un villaggio di Natale itinerante in certi orari dei weekend (date sul sito). Grande pista anche alla Meridiana di Casalecchio e per gli appassionati torna poi, il 5 gennaio, lo spettacolo per tutta la famiglia con le stelle di Bol On Ice, nella vicina Unipol Arena.

Ma si diceva neve. Negli ultimi giorni i fiocchi non si sono fatti attendere e il nostro Corno alle Scale è lì aspetta che con gli impianti aperti a pieno regime. Campo scuola compreso: le piste solcate in passato dal grande Alberto Tomba possono essere perfette per un vero e proprio battesimo della neve. Non siete così dinamici? Niente paura: ci sono le ciaspole.

Anche quest’anno la Cooperativa Madreselva organizza per tutto il periodo festivo, ultimo dell’anno compreso, suggestive trekking e ciaspolate fra boschi e rifugi: al Lago Scaffaiolo, ad esempio, il 3 gennaio c’è una polenta sotto le stelle a quasi 2mila metri. Tenete d’occhio anche il cinema Pergola, perché la programmazione coinvolge anche i più piccoli: ad esempio il 25 dicembre in programma c’è Oceania 2.

Una dritta in più: se vi trovate in zona, una bella pausa per riscaldarsi è sicuramente quella alla Terme di Porretta: nel periodo natalizio sono aperte quasi sempre (meglio prenotare, questo è certo).

Un accenno agli spettacoli. Dopo la Bella e la Bestia, all’EuropAuditorium torna a inizio anno un altro dei Disney Concert: in questo caso il film è Frozen e le date da segnare sono il 4 e 5 gennaio. Ma prima, in piazza Maggiore, proprio sul Crescentone lo spettacolo di luci più atteso è quello proposto da Bologna Festival e Illumia dal 19 al 21 dicembre: in varie fasce orarie serali si assisterà a una vera Vertigine di musica e colori.