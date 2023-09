Auto e moto d’epoca 2023: quando a Bologna Fiere

Bologna, 21 settembre 2023 – Bologna, sempre più centro nevralgico della Motor Valley, si appresta ad ospitare per la prima volta ‘Auto e Moto d’Epoca’. Il salone, punto di riferimento del settore arrivato alla quarantesima edizione, aprirà le porte dal 27 al 29 ottobre, con l’anteprima fissata per il 26.

Quasi 19mila espositori

Si tratta del “più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa”, che rappresenta da anni l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori e della più vasta cultura legata all’automotive. Collezionisti e appassionati possono scegliere tra le oltre 5mila auto delle principali case automobilistiche, trovare pezzi di ricambio originali, nonché automobili di ogni prezzo e marchio. Sono 46 i Paesi coinvolti, per 18.600 espositori, 84.500 auto esposte e 6200 ricambisti.

11 padiglioni, uno solo per le moto

Tante novità bollono in pentola per la prima, storica edizione bolognese, a partire dagli spazi in via Michelino: 235mila metri quadrati – oltre il doppio rispetto alle kermesse passate –, distribuiti in 11 padiglioni e quattro porte di accesso, oltre a più di 14.500 posti auto coperti per visitatori ed espositori.

New entry anche il padiglione interamente dedicato alle due ruote: 15mila metri quadrati per uno spazio dedicato a tutti gli appassionati delle moto storiche. Spiccano una moto del mondo delle corse firmata Honda, esposta in anteprima globale con la partecipazione del pluripremiato Lucio Cecchinello Racing Team e la storica 750 Honda K0; un focus speciale sulla storia BMW Motorrad per i 100 anni del brand e diversi esemplari dell’importante Collezione Battilani di Imola, una tra le più rinomate in Italia per la qualità e la quantità delle sue moto (300) e, in particolare, per gli esemplari italiani dalle origini agli anni 40.

Una grande festa

“Questo è un anno molto importante per Auto e Moto d’Epoca – commenta Mario Carlo Baccaglini, ceo di Intermeeting e della segreteria organizzativa della kermesse –. Dopo l’ultima edizione da record a Padova, festeggiamo quarant’anni di storia, cultura e passione in una nuova sede, con più spazi espositivi, nuovi settori e tante novità. I nuovi spazi di BolognaFiere ci consentono di realizzare tutte le potenzialità del mondo del classic. A Bologna gli appassionati delle auto e moto d’epoca potranno immergersi nel passato, viverne le emozioni, toccare con mano il presente e immaginarsi il futuro. Sarà una grande festa per tutti”.

BolognaFiere: “Sarà un appuntamento fisso”

Soddisfatto anche Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere: “Siamo orgogliosi di aver inserito nel portafoglio espositivo di BolognaFiere questa prestigiosa Fiera internazionale che ha 40 anni di storia alle spalle e siamo felici che già dalla prima edizione si sia raggiunto il raddoppio degli spazi espositivi. La Motor Valley è la cornice ideale per un evento che saprà far accendere passioni e memorie a migliaia di appassionati delle auto e moto d’epoca”.

"Siamo onorati di ospitare quest’evento a BolognaFiere – puntualizza il governatore Stefano Bonaccini –. L’auspicio è che diventi un appuntamento fisso (“Sara così”, fa eco Calzolari nel mentre, ndr), perché è qualcosa di straordinario dal punto di vista dell’attrattività”.

"Questo salone rafforza il nostro unicum di essere la Capitale della Motor valley – aggiunge Elena Di Gioia del Comune –. Auto e moto d’epoca sono deposito di un grande sapere produttivo e di una memoria sociale e culturale”.

Otto auto che hanno fatto la storia

Altra importante novità: la presenza delle più importanti collezioni museali al mondo. È la rete costituita dai più prestigiosi musei europei dedicati all’automobile, a partire dal MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile che, a Bologna, proseguirà i festeggiamenti per i 90 anni dalla sua fondazione esponendo 8 vetture della collezione. Tra le anteprime una Ferrari 312 T5 1981, una Monaco-Trossi 1935 e una Lancia Lambda “Weymann” 1929.

Nel Padiglione 32, poi, in mostra le eccellenze della Motor valley a due e quattro ruote di Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Pagani e Dallara.

I circuiti della regione

Presenti anche i quattro autodromi della “Terra dei Motori” (Varano de’ Melegari, Autodromo di Modena, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, Misano World Circuit Marco Simoncelli), assieme a scuderie, collezioni private e raduni.

Chi ci sarà

Hanno confermato la loro partecipazione alla 40esima edizione di Auto e Moto d’Epoca: Volvo Cars Italia, Toyota Motor Italia, FCA Stellantis Heritage, Mercedes Benz Italia, Alpine, Bentley, McLaren, BMW Motorrad, Carrozzeria Touring Superleggera. Poi i tanti Club e Registri, ognuno presente con le auto e le due ruote che hanno trasformato la storia dell’automobilismo in un patrimonio da custodire. Presenti anche l'Automobile Club Italiano e l'Aci Storico nell'ampia area che ospiterà autentici gioielli delle quattro ruote oltre a un ricco calendario di eventi e talk dedicati.